إسرائيل تنذر مناطق بالإخلاء وتكثف غاراتها وتضارب حول شمول لبنان بالتهدئة

شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مبنى في منطقة الشبريحا العباسية بقضاء مدينة صور جنوبي لبنان بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، في الوقت الذي تتضارب فيه التصريحات حول دخول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين الولايات المتحدة وإيران.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إنذارات عاجلة لسكان مناطق في مدينة صور بضرورة الإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، تمهيدا لشن غارات جوية على المنطقة.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة لأنشطة حزب الله التي تجبر الجيش على العمل ضده بقوة.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة بشن مقاتلات الاحتلال غارات استهدفت بلدة صريفا ومحيط بلدة الشرقية في الجنوب اللبناني، بالتزامن مع تحركات عسكرية مكثفة على الحدود.

دعوة للتريث في العودة

من جهته، دعا الجيش اللبناني النازحين إلى التريث في العودة إلى منازلهم في جنوب البلاد، في حين شوهد عدد قليل من السكان يتجهون بسياراتهم صباح الأربعاء نحو مناطق سبق أن أخلوها في بداية الحرب.

وقال الجيش في بيان إنه يدعو المواطنين "إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وعدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حفاظا على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يعرضون حياتهم لخطر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة".

وفي وقت سابق فجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 22 بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت الواجهة البحرية في مدينة صيدا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، وبثّت وسائل إعلام محلية صورا أظهرت دمارا في أحد المقاهي.

غموض حول لبنان

يأتي ذلك في وقت يسود فيه الغموض السياسي، حيث أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق الهجمات على إيران مدة أسبوعين، لكنه شدد على أن هذا الاتفاق "لا يشمل لبنان".

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوساطة، أن الاتفاق يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار "في كل مكان بما في ذلك لبنان"، وهو ما تتمسك به طهران أيضا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول مشارك في المفاوضات أن لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر لبنانية مقربة من حزب ⁠الله ⁠أن الجماعة أوقفت الهجمات على شمال إسرائيل وعلى القوات الإسرائيلية في لبنان في الساعات الأولى من اليوم ⁠الأربعاء في إطار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وتوقعت المصادر ⁠الثلاثة أن يصدر حزب الله بيانا يوضح فيه موقفه الرسمي من وقف إطلاق النار وكذلك من تأكيد نتنياهو استبعاد لبنان منه.

ولم يعلن حزب الله منذ منتصف الليلة الماضية أي هجمات ضد إسرائيل، أي قبل وقت قصير من إعلان وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.