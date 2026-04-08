أمير قطر والرئيس التركي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناول تطورات الأوضاع الإقليمية.

ووفق بيان للديوان الأميري، استعرض أمير قطر والرئيس التركي خلال الاتصال مستجدات إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكد أردوغان أن التوصل إلى وقف إطلاق النار "يمثل فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمَين في المنطقة".

كما جدَّد الرئيس التركي إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة قطر، معربا عن "تقدير تركيا للنهج الحكيم الذي انتهجته دولة قطر في التعامل مع هذه التطورات ذات الصلة"، بحسب البيان.

وأعرب أمير قطر عن حرص بلاده على "دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعربت دولة قطر -في وقت سابق- عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واصفة إياه بأنه خطوة أولية مهمة نحو خفض التصعيد في المنطقة، في الوقت الذي أرسلت فيه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تندد فيهما بتجدد الهجمات الإيرانية على أراضيها.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وخلَّفت آلاف القتلى والجرحى.

وردَّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة اتجاه إسرائيل، وتنفيذ هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكنَّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته هذه الدول ودعت مرارا إلى وقفه.