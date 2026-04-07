وزير إيراني سابق: مقاومتنا تفوق توقعات أمريكا وإسرائيل ولن نستسلم

أكد وزير الطرق والمواصلات الإيراني السابق عباس أخوندي أن بلاده تمتلك قدرة عالية على الصمود في مواجهة الضغوط العسكرية، مشددا على أن "حضارة عريقة لا يمكن القضاء عليها بالسلاح"، في إشارة إلى التهديدات الأمريكية والإسرائيلية المتصاعدة.

وخلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، قال أخوندي إن "الشعب الإيراني لن يستسلم ببساطة وسيستمر بالمقاومة"، مضيفا أن "قدرتنا على المقاومة أكبر بكثير مما تعتقده الولايات المتحدة وإسرائيل"، في تأكيد على ما وصفه بصلابة الجبهة الداخلية الإيرانية.

وأضاف أن التهديدات المتكررة وفرض المهل الزمنية "لن تصل بنا إلى أي نتيجة"، معتبرا أن هذه الأساليب لن تغير موقف طهران أو إستراتيجيتها في التعامل مع التصعيد.

وفي سياق متصل، اتهم أخوندي الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف البنى التحتية في بلاده، قائلا إن ذلك يخالف القوانين الدولية، لافتا إلى أن إيران تمتلك شبكات طرق يمكن تعويضها، مما يقلل تأثير هذه الهجمات على المدى البعيد.

وأوضح أن تقييم الخسائر الناتجة عن هذه الهجمات يستغرق وقتا، مؤكدا أن الجهات المعنية ستعمل على توثيقها بشكل كامل.

مضيق هرمز ومسؤولية التصعيد

وعن التوتر في مضيق هرمز، قال الوزير الإيراني السابق إن بلاده "ليست السبب في الوضع الحالي"، مضيفا أن من بدأ الحرب هو من يتحمل مسؤولية ما يحدث.

وأكد أخوندي أن إيران لم تبدأ هذه الحرب، معتبرا أنها "هي من سينتصر فيها" في نهاية المطاف.

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، شدد على أن بلاده تهدف إلى الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، متهما إسرائيل بـ"صياغة سرديات مضللة" حول هذا الملف.

كما اعتبر أن إسرائيل "لا تقبل أن تكون هناك دولة في المنطقة تتفوق عليها في القوة"، في إشارة إلى التنافس الإقليمي المحتدم.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين سياسيين وعسكريين، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ووزيرا الدفاع والاستخبارات وقائد الحرس الثوري قوات التعبئة (الباسيج)، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

إعلان

كما تستهدف إيران ما تقول إنها قواعد مصالح أمريكية في المنطقة، غير أن بعضا من هجماتها أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بمرافق مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.