واشنطن بوست: مسؤولون يشككون بمصداقية تصريحات هيغسيث بشأن إيران

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث "لا ينقل الحقيقة للرئيس"، وهو ما ينعكس، وفق المصدر ذاته، في تكرار الرئيس دونالد ترمب لما وصفوها بأنها "معلومات مضللة".

وطالما تباهى هيغسيث بالتفوّق الجوي الأمريكي وشكك في قدرة إيران على شن هجمات بالصواريخ بعد قصف منصاتها ومخازنها في ضربات متلاحقة أمريكية وإسرائيلية، وهو ما كرره ترمب في مناسبات عدة، لكن إيران قلبت المعادلة وواصلت دون توقف منذ 28 فبراير/شباط الماضي شن هجماتها باتجاه إسرائيل وأهداف أمريكية بالمنطقة.

وتأتي هذه المعطيات في سياق تصدر بيت هيغسيث المشهد السياسي والعسكري المرتبط بالحرب الأمريكية ضد إيران.

تقييمات متناقضة

وقال مسؤول أمريكي للصحفية إن "قياس قوة إيران أو ضعفها بناء على عدد الإطلاقات هو معيار غبي"، في إشارة إلى "الأخطاء" في تقييمات بيت هيغسيث لقدرة ترسانة الصواريخ الإيرانية على الصمود والاستمرار في المواجهة.

كما كشفت الصحيفة، وفق مسؤولين آخرين، عن وجود "قلق" داخل الإدارة بشأن تقييم وزير الحرب لمدى النجاح الأمريكي في تدمير برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، معتبرين أن هذا التقييم "لا يعكس ما تتضمنه الوثائق الداخلية".

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء قولهم إن "الوثائق المتداولة داخليا تتناقض مع تصريحات وزير الحرب بشأن وتيرة عمليات الإطلاق الإيرانية"، مشيرين إلى أن تصريحات هيغسيث في نهاية شهر مارس/آذار الماضي حول انخفاض عدد عمليات الإطلاق إلى أدنى مستوى "غير دقيقة لأنه سُجلت معدلات إطلاق أقل في تواريخ سابقة".

قلق من سوء التقدير

وأكدت المصادر ذاتها أن القلق من خطاب وزير الحرب "لا يقتصر على مزاعمه بشأن التفوق الجوي الأمريكي على إيران"، بل يشمل أيضا القلق من تقييمه لجهود استهداف برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، التي تعتبرها تلك المصادر "التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية والإسرائيلية والعربية في المنطقة".

وتشير تقارير صحفية غربية إلى أن خطاب هيغسيث يختلف عن الخطاب التقليدي لوزراء الدفاع الأمريكيين، مشيرة إلى أنه يقلل من الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالحرب، كما يحمل نزعة عسكرية ودينية "متطرفة"، وفق تعبيرها.

وتم تعيين بيت هيغسيث في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتولي منصب وزير الحرب قبل أن يصدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه في 24 يناير/كانون الثاني 2025.

وهيغسيث هو عسكري ومذيع وكاتب أمريكي محافظ، ومن قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، حيث خدم في العراق وأفغانستان ومعتقل غوانتانامو، كما برز إعلاميا من خلال ظهوره في برامج رئيسية على قناة فوكس نيوز، قبل أن يروّج لسياسات الرئيس دونالد ترمب.

خلافات داخلية

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن بيان لوزير الجيش الأمريكي دان دريسكول أنه لا يعتزم الاستقالة أو مغادرة منصبه في البنتاغون بأي شكل، عقب سلسلة من الخلافات الداخلية مع وزير الدفاع بيت هيغسيث دفعت مسؤولين أمريكيين آخرين إلى التساؤل عن المدة التي يمكن أن يتعايشا فيها.

ويأتي بيان دريسكول في أعقاب الإقالة المفاجئة الأسبوع الماضي لرئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، واثنين آخرين من كبار القادة العسكريين، وفي وقت أبلغ فيه المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، زملاءه، في محادثات خاصة، بأنه مهتم بتولي منصب دريسكول إذا شغر، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر.

وقال هؤلاء الأشخاص إن هيغسيث ودريسكول اختلفا حول قضايا عديدة، بما في ذلك تحركات هيغسيث لعرقلة ترقيات عدد من ضباط الجيش، مضيفين أن بعضهم، مثل آخرين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة علاقة الرجلين.

وقال دريسكول في بيانه للصحيفة: "كان شرفا لا يُضاهى أن أخدم في عهد الرئيس ترامب، وما زلت أركّز تركيزا شديدا على تزويد أمريكا بأقوى قوة برية مقاتلة شهدها العالم على الإطلاق". وأضاف: "لا خطط لدي للمغادرة أو للاستقالة من منصبي كوزير للجيش".

وأضافت "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض بدا كأنه يدعم دريسكول، وهو صديق مقرّب لنائب الرئيس جيه دي فانس، في الوقت الذي أشاد فيه بدور الجيش في حرب إدارة ترامب المستمرة منذ أسابيع مع إيران.

فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس دونالد ترامب "أعاد بشكل فعّال التركيز على الجاهزية والقدرة الفتاكة عبر قواتنا المسلحة بمساعدة قادة مثل الوزير دريسكول".

من جهته، رفض بارنيل، المتحدث باسم هيغسيث، التعليق على أسئلة بشأن اهتمامه بمنصب وزير الجيش، وطعن في مزاعم وجود أي توتر بين هيغسيث ودريسكول. وقال في بيان إن هيغسيث "يحافظ على علاقات عمل ممتازة مع وزراء كل فرع من فروع الخدمة العسكرية، بما في ذلك وزير الجيش دان دريسكول".

نظام إيراني قائم

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين إقليميين وغربيين، بأن النظام الإيراني "لا يزال قائما إلى حد كبير"، مشيرين إلى أن طهران "مستعدة للتفاوض بشروط صعبة لإنهاء الحرب"، من بينها السيطرة الكاملة على مضيق هرمز الإستراتيجي.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة "لا تقاتل إيران فقط"، في ظل ما وصفه بـ"تصاعد الجماعات التي تدعمها"، معتبرا أن هذه المعطيات "لا يتم التأكيد عليها بما يكفي" في الخطاب الأمريكي الرسمي.

كما أوردت الصحيفة عن مصدر مطلع على التقييمات الأمريكية أن "تكتيكات إيران تغيرت"، موضحا أن انخفاض وتيرة الهجمات الإيرانية يعود إلى "سعيها للحفاظ على ذخيرتها".

وأضاف المصدر ذاته أن إيران "اتخذت إجراءات لحماية ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة"، معتمدة على إستراتيجية تقوم على "انتظار استنزاف الذخيرة الأمريكية"، مشيرا إلى أن "المخزون الأمريكي منخفض حاليًا، وأن إسرائيل في الوضع نفسه"، وفق ما نقلته الصحيفة.

وتنتهي بعد ساعات قليلة المهلة التي قدمها ترمب لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات عسكرية تشمل البنى التحتية في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أمريكية عن وجود محادثات في الرمق الأخير من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.