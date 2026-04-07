هجمات جديدة على الخليج.. السعودية تعترض 11 صاروخا وسقوط حطام قرب منشآت طاقة

واصلت إيران هجماتها على عدد من دول الخليج في وقت دخلت فيه الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل يومها الـ39، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق لإنهائها وتهديدات بتصعيد أوسع.

السعودية

أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية باعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية في المنطقة الشرقية، وأشار إلى سقوط أجزاء من حطام الصواريخ الباليستية في محيط منشآت للطاقة، مؤكدا أنه جارٍ تقدير الأضرار، دون مزيد من التفاصيل.

وتزامن هذا الإعلان مع إعلان الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار للتحذير من خطر في المنطقة الشرقية، قبل أن يعلن -فيما بعد- زوال الخطر.

الإمارات

بالتوازي مع الهجمات في السعودية، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مشيرة إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاع الجوي مع هذه الهجمات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها تعاملت الاثنين مع 12 صاروخًا باليستياً، وصاروخين جوالين، و19 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الحرب الحالية 221 إصابة.

وكان مكتب أبو ظبي الإعلامي قال إن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبو ظبي الصناعية مصفح – إيكاد، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية، مما أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الغانية لإصابة متوسطة.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أنه جرى التعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات " دو" في الإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران، دون تسجيل أية إصابات.

وكشفت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت -منذ بداية الحرب- مع 519 صاروخًا باليستيًا، و26 صاروخاً جوالاً، و2210 طائرات مسيّرة، لافتة إلى أن إجمالي القتلى جنديان من قواتها، بالإضافة إلى مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة الإماراتية، و10 مدنيين من جنسيات أخرى.

البحرين والكويت

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

إعلان

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قالت -في وقت سابق- إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين استهدفتا مملكة البحرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 188صاروخًا و468 طائرة مسيرة.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 14 صاروخًا باليستيًا، وصاروخين جوالين، و46 طائرةً مسيّرةً معادية.

وأضاف أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد، مما تسبب في وقوع إصابات بشرية، فيما قامت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية بالتعامل مع 22 بلاغًا، بينما تعاملت فرق إطفاء الجيش مع 3 بلاغات.

قطر تصدُّ هجمات

بدروها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران أمس الاثنين، مؤكدة أن قواتها نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيّرة.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بأنها قواعد ومصالح أمريكية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.