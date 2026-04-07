نتنياهو غاضب من تصريحات جنرال إسرائيلي حول قوة حزب الله

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه من تصريحات قائد القيادة الشمالية رافي ميلو، التي أبدى فيها اندهاشه من قوة حزب الله اللبناني، وذلك أثناء اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت).

وبحسب ما ذكرته صحيفة يسرائيل هيوم -أمس الاثنين- فقد شهد اجتماع الكابينت -مساء الأحد الماضي- إجماعا على المستويين السياسي والعسكري بشأن استمرار الحرب في لبنان، بغض النظر عن أي تقدم على الساحة الإيرانية.

وخلال الاجتماع، طرق نتنياهو بغضب على الطاولة قائلا "منذ متى يقدم الجنرالات إحاطات؟"، وذلك في سياق مناقشة التصريحات العسكرية الأخيرة.

وفي السياق ذاته، سألت وزيرة المواصلات ميري ريغيف ممثلي الجيش عن التصريحات التي أطلقها قائد القيادة الشمالية بشأن دهشة الجيش الإسرائيلي من قدرات حزب الله بعد عملية "سهام الشمال".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت -السبت الماضي- عن قائد المنطقة الشمالية قوله -في تسجيل مسرّب لحديث مغلق مع سكان مستوطنة مسغاف عام شمال إسرائيل- إن المؤسسة العسكرية فوجئت بقدرات حزب الله على إعادة بناء قوته بعد الحرب الأخيرة.

من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهدف النهائي هو نزع سلاح حزب الله بكل الوسائل العسكرية والسياسية".

وزعم رئيس أركان الجيش إيال زامير أنه فوجئ بتدني مستوى حزب الله القتالي، سواء من حيث الحافز أو القدرة، مضيفا "اكتشفنا أن قوة الرضوان (قوات النخبة في حزب الله) ليست بتلك الخطورة".

وأشار -خلال اجتماع الكابينت- إلى أنه "لن يكون هناك أي سكان معادين لإسرائيل في المنطقة حتى الليطاني، ولا حتى أي مدنيين".

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان توسّع في 2 مارس/آذار الماضي، بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل -في 28 فبراير/شباط- حربا مستمرة على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وجاء ذلك عقب هجوم نفذه حزب الله على موقع عسكري إسرائيلي، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان واغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.