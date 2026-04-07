قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل شنت ضربات على سكك حديد وجسور في إيران، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عدد الجسور المستهدفة في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ارتفع إلى أربعة.

وقال نتنياهو في بيان مصور بثه مكتبه: "نحن نسحق نظام إيران بقوة متزايدة. أمس، دمرنا طائرات نقل وعشرات المروحيات، واليوم ضربنا سكك حديد وجسورا يستخدمها الحرس الثوري".

وأضاف: "عملياتنا ليست موجهة ضد الشعب الإيراني، بل تهدف إلى إضعاف النظام الذي يقمعه. إيران لم تعد كما كانت، وكذلك إسرائيل، ونحن نغيّر موازين القوى بشكل جذري"، حسب زعمه.

تعميق الضرر

وفي السياق ذاته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عشرة جسور وخطوط سكك حديدية في إيران تم استهدافها، موضحة أن الهدف من هذه الهجمات هو "تقويض قدرة إيران على نقل الأسلحة وإلحاق الضرر باقتصادها".

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الضربات استهدفت "ثمانية جسور كانت تستخدمها قوات النظام الإيراني لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية في عدة مناطق، بينها طهران وكرج وتبريز وكاشان وقُم".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين أن طياري سلاح الجو يواصلون ما سماه تعميق الضرر الذي يلحق بنظام إيران، مؤكدا في منشور على منصة "إكس" أنه "تم القضاء على العديد من قادة النظام الليلة الماضية، وضربنا البنية التحتية الرئيسية التي يستخدمها".

من جانبه، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش سيواصل العمل بحزم لتعميق الهجمات ضد النظام الإيراني، مضيفا من جهة أخرى أن إسرائيل مستمرة بإنشاء منطقة دفاعية في جنوب لبنان.

استهداف الجسور

من الجانب الإيراني، أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الجسور المستهدفة في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ارتفع إلى أربعة، بعد استهداف جسر للسكك الحديدية في قضاء ري بمحافظة طهران.

وأشارت وكالة "مهر" إلى أن الهجوم استهدف جسرا في منطقة قلعه نو، بينما أفاد التلفزيون الإيراني صباح اليوم الثلاثاء بأن جسرا آخر قرب مدينة قم تعرّض لهجوم مماثل.

كما أعلنت محافظة أصفهان مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف جسر في مدينة كاشان التاريخية، بينما ذكرت تقارير من محافظة زنجان أن جسرا في منطقة أمين آباد بين زنجان وميانه تعرّض للهجوم أيضا.

ويأتي تصريح نتنياهو بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن "حضارة بكاملها ستموت" إذا انتهت المهلة المحددة لإيران دون التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وتنتهي مهلة الرئيس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وقد هدد ترمب بعدها بقصف الجسور ومحطات الطاقة وتدمير البلاد.

وتشهد إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي هجمات إسرائيلية وأمريكية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية.

كما تستهدف إيران، وفق تصريحاتها، قواعد أمريكية في دول عربية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وسط إدانات من الدول المستهدفة.