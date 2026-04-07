نائب ترمب يزور المجر لدعم أوربان قبيل الانتخابات

وصل جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، إلى بودابست في زيارة تهدف إلى إيصال رسالة دعم من الرئيس دونالد ترمب لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد.

وأكد فانس في تصريحات للصحفيين أن زيارته تحمل رسالة "للجميع، وخصوصا للبيروقراطيين في بروكسل الذين حاولوا إضعاف الشعب المجري بسبب موقفهم من القيادة التي دعمت المواطنين فعليا"، واتهم فانس الاتحاد الأوروبي بـ"التدخل في الانتخابات المجريّة".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن جدول زيارته يشمل بحث العلاقات الثنائية بين واشنطن وبودابست، إضافة إلى ملفات أوروبا وأوكرانيا وغيرها من القضايا الإقليمية، كما يعتزم إلقاء خطاب عن الشراكة بين المجر والولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وتأتي زيارة فانس بعد زيارة سابقة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منتصف فبراير/شباط الماضي، الذي أعرب عن أمله بنجاح أوربان في الانتخابات، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء المجري تحديات كبيرة بعد 16 عاما من الحكم.

تأثير أيديولوجي

وقد جرى تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء العاصمة بودابست، خاصة حول مكتب أوربان، حيث من المتوقع أن يعقد المسؤولان مؤتمرا صحفيا مشتركا لاحقا، وتُعتبر زيارة فانس جزءا من دعم واشنطن لأوربان في الأيام الأخيرة قبل الاقتراع.

ويعد فانس، البالغ من العمر 41 عاما، من أشد منتقدي الحكومات الأوروبية الوسطية والتقدمية، وأحد أبرز الداعمين للأحزاب اليمينية المتشددة في القارة الأوروبية.

وفي منشور على فيسبوك قبل الزيارة، أشاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بـ"الصداقة الشخصية بين دونالد ترمب وفيكتور أوربان"، مؤكدا أن "العلاقات المجرية الأمريكية تعيش عصرها الذهبي".

إعلان

ويواجه أوربان، (62 عاما)، منافسة قوية من حزب "تيسا" المعارض بقيادة بيتر ماغيار، بحسب استطلاعات رأي مستقلة، حيث أظهرت استطلاعات رأي مستقلة تقدّم حزب "تيسا" المعارض بقيادة بيتر ماغيار على حزب "فيديش" الحاكم بقيادة أوربان.

رغم توقعات مؤسسات مؤيدة للحكومة بفوز ائتلاف أوربان، ويشير محللون إلى استفادته من دعم روسي سري لتعزيز فرصه بالولاية الجديدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ عودة ترمب إلى الواجهة السياسية، تخلّت إدارته عن التحفظ التقليدي للولايات المتحدة تجاه الانتخابات الأجنبية، وأصبحت تعبّر بوضوح عن دعمها للقادة الذين يتوافقون مع سياساتها، لا سيما فيما يتعلق بسياسات الهجرة، التي تحظى بأهمية كبيرة في المجر منذ أزمة اللجوء قبل 10 سنوات.