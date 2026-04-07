مكافأة تجاوزت 40 ألف دولار.. كيف أصبح تصرف بسيط لسائق بيتزا أمريكي قصة ملهمة؟

تحوّل سائق توصيل بيتزا أمريكي يُدعى دان سيمبسون (65 عاما)، من ولاية أيداهو، إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد موقف إنساني بسيط انتهى بمكافأة مالية تجاوزت 40 ألف دولار، قبيل تقاعده.

وتعود تفاصيل القصة إلى 27 مارس/آذار الماضي، عندما تلقى سيمبسون طلبا عاديا لتوصيل وجبة تتضمن مشروب "دايت كوك" بسعة لترين. إلا أن المشروب لم يكن متوفرا في المطعم، مما دفعه للاتصال بالزبون لإبلاغه بإمكانية استبداله. لكن، ومع عدم تلقيه ردا، قرر من تلقاء نفسه التوقف عند متجر قريب وشراء المشروب على نفقته الخاصة لإكمال الطلب كما هو.

وقال سيمبسون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "قلت لنفسي لا بأس، سأتوقف بسرعة وأحضر لهم المشروب". وبالفعل، وصل إلى منزل الزبون واعتذر عن التأخير، موضحا أنه اشترى المشروب بنفسه حرصا على تلبية الطلب بالكامل.

وتفاجأ الزبون، برايان ويلسون، بهذه اللفتة، معبرا عن امتنانه لما وصفه بـ"الجهد الإضافي غير المعتاد"، خاصة أنه وزوجته يعانيان من ضعف في البصر، مما يجعل الخروج لشراء الاحتياجات أمرا صعبا. وقال لاحقا: "ما قد يبدو تصرفا بسيطا، أحدث فرقا كبيرا بالنسبة لنا"، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وشارك ويلسون تفاصيل الحادثة عبر منصة "تيك توك"، حيث حصد المقطع نحو 2.5 مليون مشاهدة، إلى جانب آلاف التعليقات من متابعين أعربوا عن إعجابهم بالموقف وحرصهم على إظهار دعمهم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أطلق ويلسون حملة تبرعات عبر موقع "GoFundMe" بعنوان: "إكرامية بمناسبة تقاعد دان".

وخلال فترة قصيرة، شارك آلاف الأشخاص في الحملة، ليتجاوز إجمالي التبرعات 40 ألف دولار، في تعبير جماعي عن التقدير لهذا التصرف الإنساني.

وعند عودته إلى العمل في اليوم التالي، فوجئ سيمبسون بزملائه يخبرونه بأنه أصبح "مشهورا"، بعد انتشار قصته على نطاق واسع.

وسرعان ما انتشرت القصة كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثيرة تفاعلا واسعا وإشادة كبيرة بما عكسه تصرفه من قيم إنسانية نادرة.

واعتبر متابعون أن هذه القصة تُبرز كيف يمكن لتصرف بسيط وصادق أن يصنع فارقا حقيقيا في حياة الآخرين، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعيد التذكير بقيمة التعاطف الإنساني في ظل ضغوط الحياة وتحدياتها اليومية.

كما رأى كثيرون أن ما حدث يجسّد مفهوم "اللطف اليومي"، ويبين كيف يمكن لتصرف عفوي أن يُحدث أثرا عميقا، بل ويغيّر مسار حياة شخص بالكامل، مشيرين إلى أن هذه المواقف، رغم بساطتها، تحمل رسائل إيجابية تعزز روح التكافل والتضامن.