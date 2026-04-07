مفاوضات اللحظة الأخيرة.. مقترح إيراني وتشكيك إسرائيلي قبل انتهاء مهلة ترمب

كشفت وسائل إعلام أمريكية معلومات جديدة حول مستجدات ومسار المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في إطار مساع لتفادي تصعيد أعنف، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى أن مقترح طهران لإنهاء حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل جاء في 10 نقاط، تضمنت رفع العقوبات عن إيران، والمطالبة بضمانات بعدم تعرضها للهجوم مجددا، ووقف ضربات إسرائيل على حزب الله.

وأشارت إلى أنه -في مقابل ذلك- سترفع إيران الحصار عن مضيق هرمز، وستفرض رسوما تقدر بنحو 2 مليون دولار على كل سفينة، يتم تقاسمها مع سلطنة عمان التي تقع على الجانب الآخر من المضيق.

ووفقا للمسؤولين الإيرانيين، فإن طهران ستستخدم حصتها من العائدات لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية، بدلا من المطالبة بتعويضات مباشرة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت إن طهران قدمت مقترحا نُقل من قِبل باكستان، التي تلعب دور الوسيط الرئيسي في النزاع الذي دخل يومه الـ39.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن نص المقترح الإيراني "رفض وقف إطلاق النار"، و"أكد ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم بما يتماشى مع اعتبارات إيران".

وبينما لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية المقترح كاملاً، فقد ذكرت أنه تضمن بروتوكولاً للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، كما حدد المقترح المطالب الإيرانية برفع العقوبات، وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وإنهاء الأعمال العدائية الإقليمية.

فانس قد ينضم للمحادثات

من جانبه، نقل موقع بوليتيكو الأمريكي -عن مصدر مطلع على المحادثات- قوله إن المفاوضات الحالية يقودها ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترمب، وجاريد كوشنر صهر الرئيس، وقد ينضم جيه دي فانس نائب الرئيس إذا أحرز الثنائي تقدمًا كافيًا.

وطبقا للموقع، فإنه لا يزال من غير الواضح ما الذي قد تقدمه إيران، مشيرا إلى أن فانس على أهبة الاستعداد للتدخل في مفاوضات حساسة مع إيران، إذا ما تقدمت المحادثات غير الرسمية إلى حدّ عقد اجتماع مباشر مع مسؤولين إيرانيين.

وأقرّ ترمب بمشاركة فانس في المفاوضات، مؤكدًا للصحفيين -أمس الاثنين- الموعد النهائي الذي حدده لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال "نتفاوض معهم أمامهم حتى الساعة الثامنة من مساء غدٍ بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكننا نتفاوض معهم، أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام السيد ويتكوف موجود هنا، جيه دي فانس مشارك في المفاوضات".

وبدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن لدى الرئيس ترمب فريق أمن قومي استثنائي، يضم نائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ويتكوف، وكوشنر، الذين يعملون معًا لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضافت "لطالما كان نائب الرئيس صوتًا موثوقًا به في جميع قضايا السياسة الخارجية، ويُقدّر الرئيس جهوده لمعرفة ما إن كان بإمكان الإيرانيين مواجهة واقع هذه اللحظة الراهنة".

وأكدت أنه -في غضون ذلك- سيواصل الجيش الأمريكي تدمير جميع أهدافه العسكرية، وستُعاد إيران إلى عصورها البدائية غدًا ليلًا إذا لم تنخرط بجدية في المواجهة".

وفي 24 مارس/آذار الماضي، أرسلت الولايات المتحدة مقترحها المكون من 15 بنداً لإنهاء الحرب مع إيران إلى باكستان لتسليمه إلى طهران. ورفضت إيران المقترح وأرسلت قائمة بمقترحات مضادة، أُعيد تأكيد بعضها في مقترحها أمس الاثنين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -في مؤتمر صحفي- بأن المقترح الأمريكي السابق -الذي نُقل عبر وسطاء- كان "مفرطًا للغاية، وغير مألوف، وغير منطقي".

تشكيك ومخاوف إسرائيلية

في السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تشكّك بشدة في إمكانية التوصل إلى اتفاق، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن مخاوفه بشأن اتفاقيات وقف إطلاق النار المحتملة خلال محادثات جرت مؤخراً مع الرئيس الأمريكي.

وبحسب المصدر، فإن إسرائيل تعتقد أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يُلزم إيران بتسليم جميع مخزونها من اليورانيوم المخصب، والالتزام بوقف كامل لعمليات التخصيب.

وفي خضم المفاوضات الجارية، أفاد مسؤول أمني إسرائيلي لـ"سي إن إن" بأن تل أبيب وافقت على قائمة محدّثة لمواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران، تحسباً لسيناريو طارئ قد يفشل فيه الحوار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الأمني أن إسرائيل تنتظر قرار ترمب بشأن الخطوات التالية، لكن لديها خطط إضافية للأسابيع المقبلة في انتظار الضوء الأخضر الأمريكي.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي نقل -عن مصادر مطلعة- أن الولايات المتحدة وإيران تبحثان -إلى جانب وسطاء إقليميين- شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما، يمكن أن يمهد لإنهاء دائم للحرب، في إطار جهود أخيرة لتجنب تصعيد عسكري واسع.

وقالت أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية إن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الساعات الـ48 المقبلة لا تزال محدودة، لكنها تمثل الفرصة الأخيرة لمنع تصعيد قد يشمل ضربات واسعة على البنية التحتية المدنية في إيران، وهو ما قد يدفع طهران للرد عبر استهداف مواقع مختلفة في المنطقة.