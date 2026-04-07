ماذا تُظهر الصور الفضائية لموقع تحطم المقاتلة الأمريكية جنوب أصفهان؟

A still image purporting to show U.S. aircraft destroyed during the U.S. mission to find a stranded airman in Iran, the Revolutionary Guards said according to Iranian media, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Isfahan, Iran, released on April 5, 2026. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION: - Shape and position of the mountains matched topography mapping and satellite imagery. - Not able to verify exact time video and photos were taken. - No older versions of the video and photos found posted online before Sunday (April 5). - Several aircraft were destroyed during the U.S. mission to find a stranded airman in Iran, the Revolutionary Guards said on Sunday (April 5) according to Iranian media. - Footage was also broadcast on Iranian state media. - Type of aircraft in the debris could not be verified, but William Goodhind, a forensic imagery analyst with Contested Ground, told Reuters that in the photos that the main rotor and rotor blades of a helicopter can be seen. Also see at least two propeller engines of a fixed-wing aircraft with six rotor blades which matches a MC-130J and HC-130J, which is the same aircraft but with a different designation. TPX IMAGES OF THE DAY
مشهد يُوثق حطام طائرات أمريكية دمرت في أصفهان خلال مهمة للبحث عن طيار مفقود في 5 أبريل (رويترز)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 7/4/2026

كشفت صور أقمار صناعية التقطتها شركة إيرباص (Airbus) يوم 5 أبريل/نيسان عن وجود تحركات وتغيرات ميدانية لافتة في موقع تحطم المقاتلة الأمريكية من طراز إف-15 إي سترايك إيغل (F-15E Strike Eagle) جنوب أصفهان.

ووقعت حادثة التحطم جنوب مدينة أصفهان وسط إيران يوم الجمعة الماضي، حيث رصدت الصور تغييرات حدثت بعد مرور وقت قصير من السقوط، وهو أمر يثير تساؤلات بشأن مجريات الأحداث على الأرض في الساعات التي تلت الحادثة.

حفرة ومركبات في موقع التحطم

وبحسب المقارنة البصرية والتحليل الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة، أظهرت الصور وجود حفرة واضحة في موقع التحطم يبلغ قطرها نحو 12 مترا، وتمثل هذه الحفرة أبرز المؤشرات الظاهرة على التغير الذي طرأ على الموقع بعد الحادثة.

****داخلية**** التوصيف: ماذا تكشف صور الأقمار الصناعية عن موقع تحطم المقاتلة الأميركية جنوب أصفهان؟ المصدر: إيرباص
صور أقمار صناعية ملتقطة في الخامس من أبريل/نيسان الجاري لموقع تحطم المقاتلة الأمريكية ومحيطه (إيرباص)

كما رصدت الصور وجود 3 مركبات قرب الحفرة، في دلالة تشير إلى حدوث تحرك ميداني في وقت لاحق، ويرجح ارتباط هذا التحرك بأعمال فحص، أو تمشيط، أو تعامل مباشر مع آثار السقوط.

مطابقة جغرافية تثبت موضع الحادثة

وتبرز أهمية هذه المعطيات في كونها توثق، من خلال الصور الفضائية، عدم بقاء موقع التحطم على حاله في أعقاب الحادثة، بل تعرض لتغيرات ميدانية ملموسة خلال فترة قصيرة.

وتظهر المطابقة بين الصور الفضائية والمواد البصرية الأرضية المتداولة أن الموقع يقع في منطقة سهلية مفتوحة تحيط بها تلال جبلية. ويقع الحطام المرصود على مسافة تقارب 6 كيلومترات من "طريق مباركة" المؤدي إلى المنطقة الصناعية في المدينة.

وقد أسهمت السمات الجغرافية الظاهرة في المشهد، من شكل التضاريس المحيطة إلى امتداد الطريق والفراغات المفتوحة في المنطقة، في تأكيد موضع التحطم وربطه بالمواد المصورة المتداولة من الأرض.

مسافة تفصل الموقع عن الحطام

وتقع الحفرة التي تظهر في صورة القمر الصناعي على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب الموقع الذي دمرت فيه القوات الأمريكية بعض طائراتها خلال عملية الإنقاذ المخصصة لإخراج الطيار الثاني يوم الأحد.

ويأتي ذلك بعد حادثة إسقاط إيران للمقاتلة الأمريكية جنوب أصفهان في 3 أبريل/نيسان، في حين أعلنت الولايات المتحدة في وقت لاحق عن استعادة فردي الطاقم عبر عمليتي إنقاذ منفصلتين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الأحد الماضي، نجاح عملية إنقاذ الطيار الثاني، مع الإشادة بعملية البحث التي تكثفت على مدى يومين. ويُعد هذا الطيار العضو الثاني من طاقم الطائرة التي أعلنت إيران أن دفاعاتها الجوية أسقطتها يوم الجمعة، حيث تمكنت واشنطن من إنقاذ الطيار الأول في اليوم ذاته.

المصدر: الجزيرة + وكالات

