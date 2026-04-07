ماذا تُظهر الصور الفضائية لموقع تحطم المقاتلة الأمريكية جنوب أصفهان؟

كشفت صور أقمار صناعية التقطتها شركة إيرباص (Airbus) يوم 5 أبريل/نيسان عن وجود تحركات وتغيرات ميدانية لافتة في موقع تحطم المقاتلة الأمريكية من طراز إف-15 إي سترايك إيغل (F-15E Strike Eagle) جنوب أصفهان.

ووقعت حادثة التحطم جنوب مدينة أصفهان وسط إيران يوم الجمعة الماضي، حيث رصدت الصور تغييرات حدثت بعد مرور وقت قصير من السقوط، وهو أمر يثير تساؤلات بشأن مجريات الأحداث على الأرض في الساعات التي تلت الحادثة.

حفرة ومركبات في موقع التحطم

وبحسب المقارنة البصرية والتحليل الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة، أظهرت الصور وجود حفرة واضحة في موقع التحطم يبلغ قطرها نحو 12 مترا، وتمثل هذه الحفرة أبرز المؤشرات الظاهرة على التغير الذي طرأ على الموقع بعد الحادثة.

كما رصدت الصور وجود 3 مركبات قرب الحفرة، في دلالة تشير إلى حدوث تحرك ميداني في وقت لاحق، ويرجح ارتباط هذا التحرك بأعمال فحص، أو تمشيط، أو تعامل مباشر مع آثار السقوط.

مطابقة جغرافية تثبت موضع الحادثة

وتبرز أهمية هذه المعطيات في كونها توثق، من خلال الصور الفضائية، عدم بقاء موقع التحطم على حاله في أعقاب الحادثة، بل تعرض لتغيرات ميدانية ملموسة خلال فترة قصيرة.

وتظهر المطابقة بين الصور الفضائية والمواد البصرية الأرضية المتداولة أن الموقع يقع في منطقة سهلية مفتوحة تحيط بها تلال جبلية. ويقع الحطام المرصود على مسافة تقارب 6 كيلومترات من "طريق مباركة" المؤدي إلى المنطقة الصناعية في المدينة.

وقد أسهمت السمات الجغرافية الظاهرة في المشهد، من شكل التضاريس المحيطة إلى امتداد الطريق والفراغات المفتوحة في المنطقة، في تأكيد موضع التحطم وربطه بالمواد المصورة المتداولة من الأرض.

مسافة تفصل الموقع عن الحطام

وتقع الحفرة التي تظهر في صورة القمر الصناعي على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب الموقع الذي دمرت فيه القوات الأمريكية بعض طائراتها خلال عملية الإنقاذ المخصصة لإخراج الطيار الثاني يوم الأحد.

ويأتي ذلك بعد حادثة إسقاط إيران للمقاتلة الأمريكية جنوب أصفهان في 3 أبريل/نيسان، في حين أعلنت الولايات المتحدة في وقت لاحق عن استعادة فردي الطاقم عبر عمليتي إنقاذ منفصلتين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الأحد الماضي، نجاح عملية إنقاذ الطيار الثاني، مع الإشادة بعملية البحث التي تكثفت على مدى يومين. ويُعد هذا الطيار العضو الثاني من طاقم الطائرة التي أعلنت إيران أن دفاعاتها الجوية أسقطتها يوم الجمعة، حيث تمكنت واشنطن من إنقاذ الطيار الأول في اليوم ذاته.