إسرائيل تدفع بقوات إضافية جنوب لبنان وحزب الله يرد بالصواريخ

يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته البرية جنوبي لبنان تزامنا مع استمرار الغارات الجوية التي تستهدف المدن والقرى اللبنانية، في حين يرد حزب الله باستهداف تجمعات الجنود والمستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انضمام الفرقة العسكرية 98 للعمليات البرية جنوبي لبنان، ليصبح العدد 5 فرق.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، غارات استهدفت بلدتي تبنين ومعركة، في حين قصفت المدفعية بلدتي الحنية والقليلة في جنوب لبنان، مما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وفجر اليوم، استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغاراتها بلدتي السريرة والقطراني في جنوب لبنان، ومنازل غير مأهولة في بلدتي السلطانية وعين بعال، إضافة لقصف بلدة كفردونين، وأطراف بلدة باتوليه، ومنطقة الحوش شرق صور، في جنوب لبنان، وبلدة سحمر في البقاع الغربي، شرقي لبنان.

رشقات صاروخية من لبنان

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهداف مستوطنات المطلة وكفار يوفال وكريات شمونة الإسرائيلية، برشقات صاروخية، إضافة إلى استهداف قوة من الجيش الإسرائيلي شرق بلدة الخيام جنوبي لبنان، وذلك عبر 5 بيانات منفصلة.

من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في المطلة ومرغليوت وشلومي بالجليل الغربي بعد رصد صواريخ من لبنان، في حين أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان مستهدفة منطقة الجليل الأعلى.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن عمليات تمشيط تجري في منطقة شلومي بالجليل الغربي عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

ويُذكر أن موجة التصعيد الحالية بدأت في الثاني من مارس/آذار الماضي، عقب هجوم حزب الله على موقع عسكري إسرائيلي، ردا على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار (الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

إعلان

وفي أعقاب ذلك، أطلقت إسرائيل عدوانا واسعا شمل غارات جوية مكثفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في جنوب وشرق لبنان.

جاء ذلك بالتزامن مع توغل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بعد منتصف مارس/آذار الماضي، في الوقت الذي يرد فيه حزب الله باستهداف المدن والمستوطنات الإسرائيلية، وتجمعات الجنود المتوغلة جنوبي لبنان.