قبيل انتهاء مهلة ترمب.. الكويت تطلب من السكان البقاء في المنازل

قبيل ساعات قليلة من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متوعدا بتدمير البنى التحتية في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يتضمن قبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، تصاعدت التطورات في المنطقة تحسبا لتفجر الأوضاع في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة عليها باستهداف دول خليجية.

الكويت

دعت السلطات الكويتية، مساء الثلاثاء، إلى البقاء بالمنازل بين منتصف الليل والسادسة من صباح الأربعاء كـ"إجراء احترازي".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها "تُهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الخروج، إلا لحالات الضرورة القصوى".

الوزارة أوضحت أن ذلك يأتي "كإجراء احترازي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية".

وشددت على أن هذا الإجراء "يعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية".

وقال الحرس الوطني الكويتي إنه أسقط 4 مسيّرات في المواقع التي يتولى تأمينها خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن الجيش الكويتي رصد 17 مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه تم التعامل معها "وفق الإجراءات المتبعة" من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

قطر

وفي الدوحة أرسلت وزارة الداخلية القطرية تحذيرا في العاشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي يفيد بأن "مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة".

البحرين

وفي البحرين أيضا تم إطلاق صافرات الإنذار حيث طالبت السلطات المواطنين والمقيمين بالتوجه لأقرب مكان آمن.

كما تم الإعلان عن تعليق للعمليات التشغيلية في الميناء الرئيسي للبلاد اعتبارا من صباح الأربعاء، وفق ما أكّدت الشركة التي تدير الميناء لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت شركة "إيه بي إم تيرمينالز" (APM Terminals) إنه "سيتم تعليق العمليات في ميناء خليفة بن سلمان موقتا اعتبارا من الساعات الأولى ليوم 8 أبريل/نيسان. ونعمل باستمرار على تكييف عملياتنا مع الظروف، لذا أوقفنا العمليات مؤقتا عند الحاجة في الأسابيع الأخيرة".

كما عُلقت حركة العبور على جسر الملك فهد الرابط البري الوحيد بين السعودية والبحرين "احترازيا"، على ما أعلنت السلطات الثلاثاء، بعد ورود إنذارات أمنية في المنطقة الشرقية في السعودية.

وقالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وهي هيئة مشتركة بين البلدين، على منصة إكس: "إشارة إلى التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية تم تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد احترازيا".

ويربط جسر الملك فهد، وهو عبارة عن سلسلة من الجسور بطول 25 كلم، بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وحركة المرور كثيفة عليه خصوصا في عطل نهاية الأسبوع والإجازات والأعياد الرسمية.

قُتل 3 مدنيين على الأقل مساء الثلاثاء في قصف طال منزلا في محافظة البصرة المحاذية للحدود مع الكويت في جنوب العراق، حسبما قال مسؤولان محلي وأمني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة ثائر الصالحي "تعرّض أحد بيوت (مدينة) خور الزبير لقصف قال شهود عيان إنه بطائرة"، مضيفا "الجيران يقولون إن البيت يسكنه خمسة أشخاص هم ثلاثة رجال وطفل وامرأة، لكنْ حتى الآن تم انتشال ثلاث جثث فقط".

وقالت الشرطة ⁠إن عدد القتلى ⁠مرشح ⁠للزيادة، إذ لا يزال بعض أفراد العائلة ‌تحت الأنقاض.

وفي السياق، قالت صحيفة آي البريطانية إن لندن سحبت قواتها من العراق خشية استهدافها بالصواريخ الإيرانية.

وفي الأردن، أكد مراسل الجزيرة سماع دوي انفجارات في مدينة إربد شمالي الأردن جراء اعتراضات صاروخية.

وبنهاية اليوم الثلاثاء تنتهي مهلة حددها ترمب لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق، حيث توعد بمحو الحضارة الإيرانية واستهداف الجسور ومحطات الطاقة وشل البنية التحتية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز قبل انقضاء المهلة التي حددها بالساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 3:00 فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة).

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن اغتيال قادة بارزين، في حين تواصل طهران ردها باستهداف "مصالح أمريكية" وتقييد الملاحة في مضيق هرمز.