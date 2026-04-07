قصف على جزيرة خارك وسكك حديد بإيران والحرس الثوري يتوعد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت اليوم الثلاثاء، جزيرة خارك جنوبي إيران، و10 مقاطع سكك حديد وجسورا في إيران، في الوقت الذي توّعد فيه الحرس الثوري بتوسيع دائرة استهدافه إذا استُهدفت البنية التحتية لطهران.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة خارك، جراء هجمات إسرائيلية أمريكية، في الوقت الذي نقلت فيه شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن "الولايات المتحدة نفذت وحدها الضربات على جزيرة خارك، وهذه رسالة إلى الإيرانيين"، مشيرة إلى أن قصف عشرات الأهداف العسكرية في الجزيرة.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف نحو 10 مقاطع سكك حديد وجسورا في إيران "تستخدم لنقل أسلحة ومنصات صواريخ".

بدورها، أشارت وكالة الأنباء الإيرانية، إلى إغلاق طريق "تبريز – طهران" السريع في كلا الاتجاهين بعد هجومٍ استهدف جسرا مرتبطا بهذا الطريق.

وفي السياق نفسه، قال مساعد محافظ قم إن "العدو استهدف قبل قليل أحد جسور خطوط الاتصال خارج مدينة قم وسط إيران".

من جهتها، نقلت وكالة تسنيم تصريحا عن الحرس الثوري الإيراني جاء فيه أن "القادة الأمريكيين لا يمتلكون القدرة على حساب الأصول المهمة التي ستكون بمرمى مقاتلينا إذا هاجموا بنيتنا التحتية".

وأضاف "ردنا سيتجاوز حدود المنطقة في حال تجاوز الجيش الأمريكي الإرهابي".

كما قال الحرس الثوري -في تصريحات لوكالة فارس- "نحذر الدول المجاورة بأن ضبط النفس انتهى. يجب أن يعلم شركاء أمريكا الإقليميون أننا حتى اليوم مارسنا ضبطا كبيرا للنفس حرصا على حسن الجوار وراعَينا بعض الاعتبارات في اختيار أهداف الرد، ولكن كل هذه الاعتبارات قد أُلغيت الآن".

جزيرة خارك

يشار إلى أن جزيرة خارك تابعة لمحافظة بوشهر وتعد من أهم المراكز الإستراتيجية في إيران، إذ تمثل المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الإيراني عبر الخليج.

وتكتسب خارك أهمية إستراتيجية بالغة، إذ تضمّ أهم البنى التحتية النفطية الإيرانية، حيث يمرّ عبرها نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، مما يجعلها من أبرز النقاط الحيوية في شبكة تصدير الطاقة الإيرانية عبر الخليج.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 14 مارس/آذار 2026 تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية في الجزيرة، كما لوّح في تصريحات عدة بإمكانية احتلالها.

وتقع الجزيرة على مسافة تقارب 55 كيلومترا شمال شرقي ميناء بوشهر، وتُقدَّر المسافة بينها وبين مدينة بوشهر بنحو 57 كيلومترا غربا، كما تبعد نحو 15 ميلا بحريا عن البرّ الرئيسي لإيران.

وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 22 كيلومترا مربعا فقط، ويصل طولها إلى ما يقارب 8 كيلومترات، ويتراوح عرضها بين 4 و5 كيلومترات.