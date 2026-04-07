3 قتلى بإطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

قالت وسائل إعلام تركية، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، بحادث إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، مشيرة إلى اعتقال شخص مصاب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى إصابة شرطيَّين بحادث إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول.

وقد أفادت وكالة رويترز بسماع دوي ‌إطلاق نار بالقرب من ⁠البناية التي ⁠تضم ⁠القنصلية الإسرائيلية في ⁠مدينة ⁠إسطنبول التركية ‌اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مكتب الجزيرة في إسطنبول عبد العظيم محمد، إن الأجهزة الأمنية التركية سيطرت على الحادث وهي الآن تتمركز في المكان، وبدأت عمليات التحقيق في خليفات المهاجمين ودوافعهم، وماذا إذا كانوا مرتبطين بأي أطراف أخرى.

وأضاف أن السلطات تؤكد أن المهاجمين كانوا مستعدين أمنيا لهذا الحادث، وملابسهم تشير إلى أنهم محترفون، إذ كانوا يلبسون بناطيل شبه عسكرية ولديهم جعب أي مخازن سلاح إضافية يرتدونها.

وأوضحت السلطات أن المهاجمين بدؤوا بعملية إطلاق النار باتجاه الحاجز الأمني وباتجاه مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وبيّن مدير مكتب الجزيرة أن عملية إطلاق النار استمرت لأكثر من 5 دقائق، وأن المهاجمين الثلاثة كانوا يستقلون سيارة واحدة عندما وصلوا إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن السلطات التركية بدأت عملية تفتيش الآن في محيط مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، أي في منطقة ليفنت، خشية أن يكون هناك آخرون مساندون لهؤلاء المهاجمين، وهي عملية احترازية كما تقول السلطات الأمنية للتفتيش في محيط المكان.

وأوضح عبد العظيم محمد أن القتلى هم اثنان من المهاجمين والثالث أصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة وسيجري التحقيق معه.

وذكر أن السلطات التركية كانت قد شددت خلال الفترات الماضية من إجراءاتها الأمنية على هذه المنشأة الدبلوماسية، تفاديا لأي هجمات مشابهة.

من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إنه لا يوجد دبلوماسيون إسرائيليون في تركيا حاليا، كما قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إنه لا يوجد مصابون إسرائيليون بحادثة إطلاق النار في إسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن وزير العدل كلّف 3 مدعين عامين بالتحقيق في حادث إطلاق النار قرب قنصلية إسرائيل بإسطنبول، بينما أكدت النيابة العامة بإسطنبول فتح تحقيق فوري بشأن ملابسات الحادثة.

من جانبه قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إن المهاجمين الثلاثة الذين اشتبكوا مع الشرطة قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول مرتبطون بتنظيم "يستغل الدين".

وأضاف أن اثنين من المهاجمين شقيقان.