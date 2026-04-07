حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران ⁠من عدم إبرام اتفاق بحلول نهاية اليوم الثلاثاء، قائلا إن "حضارة ‌كاملة ستموت الليلة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يتضمن قبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، بينما أشار نائبه إلى أن الساعات المقبلة تشهد "مفاوضات كثيفة" قبيل انقضاء المهلة.

وقال ترمب في منشور ⁠على منصته تروث ⁠سوشيال "ستموت حضارة كاملة الليلة ولن تعود أبدا. أنا ⁠لا أريد ذلك، ⁠لكنه سيحدث ⁠على الأرجح".

ولم يدل ترمب بتفاصيل إضافية، لكنه سبق أن هدد بأن الجيش الأمريكي سوف يقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في إيران حتى "يُدمّرها تماما" في حال عدم بلوغ اتفاق ضمن المهلة المحددة.

وأبقى ترمب الباب مفتوحا أمام اتفاق في اللحظات الأخيرة. وكتب "الآن وقد تحقق تغيير النظام الكامل والشامل، حيث تسود عقليات مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفا، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة".

وأردف: "هذه الليلة ستكون واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم، وإن 47 عاما من الابتذال والفساد والموت ستنتهي أخيرا".

وكان ترمب قد أعلن عن مهلة لإيران تنتهي الثلاثاء لإنهاء إغلاقها لمضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي ضيق يُستخدم لنقل النفط والسلع الأخرى.

في المقابل، رفضت إيران الضغوط الأمريكية، وأفادت وسائل إعلامها الرسمية بأن السلطات تُصرّ على إنهاء الحرب بشكل كامل بدلا من الاكتفاء بوقف لإطلاق النار.

لا زال بالإمكان

في سياق متصل، قال جيه.دي ⁠فانس نائب الرئيس ⁠الأمريكي إن الولايات ‌المتحدة واثقة من أنه لا يزال ⁠من الممكن أن تتلقى ⁠ردا من ⁠إيران قبل ⁠المهلة ⁠النهائية المحددة اليوم الثلاثاء.

وحذّر فانس في تصريحات للصحفيين أثناء زيارة للمجر، الثلاثاء، من أن لدى الولايات المتحدة "أدوات" للتعامل مع إيران "لم نقرر استخدامها بعد"، معربا عن أمله أن تُجنّب المفاوضات واشنطن اللجوء إليها.

وقال إن "الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية (في إيران) إلى حد كبير"، مضيفا أن الساعات المقبلة ستشهد "مفاوضات كثيفة" قبيل انقضاء المهلة التي حددتها واشنطن لإيران.

وأضاف "عليهم أن يعرفوا أن لدينا أدوات في جعبتنا لم نقرر استخدامها بعد. يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يقرر استخدامها وسيقرر استخدامها إن لم يغيّر الإيرانيون نهجهم".

ويترقب العالم ما ستؤول إليه الأمور عقب تهديدات ترمب باستهداف الجسور ومحطات الطاقة وشل البنية التحتية الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز قبل انقضاء المهلة التي حددها بالساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن اغتيال قادة بارزين، في حين تواصل طهران ردها باستهداف "مصالح أمريكية" وتقييد الملاحة في مضيق هرمز، مما تسبب في اضطراب حاد بأسواق الطاقة والغذاء العالمية.