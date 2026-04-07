ترمب: إيران حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء طهران، وقال: "إيران حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث".

يأتي ذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة ما وصفه بـ"الجحيم".

وفي منشور بمنصته "تروث سوشال" قال إن "47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا"، مؤكدا أن "التغيير الجذري والشامل للنظام في إيران تحقق وتسود عقول مختلفة أكثر ذكاء وأقل تطرفا".

وتابع: سنرى ما سيحدث هذه الليلة التي تعد إحدى أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد.

وقد توعد ترمب الأحد بضرب كافة محطات الطاقة والجسور الإيرانية في يوم واحد، مؤكدا أن ما ينتظر إيران "لا مثيل له". كما جدد تهديده خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، وقال إنه لن يمدد المهلة التي حددها بالساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويترقب العالم ما ستؤول إليه الأمور عقب تهديدات ترمب باستهداف الجسور ومحطات الطاقة وشل البنية التحتية الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز قبل انقضاء المهلة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن اغتيال قادة بارزين، في حين تواصل طهران ردها باستهداف "مصالح أمريكية" وتقييد الملاحة في مضيق هرمز، مما تسبب في اضطراب حاد في أسواق الطاقة والغذاء العالمية.