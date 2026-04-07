قطر: ندين الانتهاكات الإيرانية وندعم جهود الوساطة
Published On 7/4/2026|
آخر تحديث: 14:36 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:
- نحن ندعم الاشقاء في الوساطة ولا نساهم فيها بشكل مباشر.
- ندين الانتهاكات الإيرانية في استهداف قطر وكل دول المنطقة.
- يجب أن يبدأ الحل بتوقف الطرف الإيراني عن استهداف دول المنطقة.
- أكدنا في كل رسائلنا مع الجميع خطورة استهداف البنى التحتية.
- ندين أي استهدافات للبنى التحتية.
- أكدنا لوزير خارجية إيران أن استمرار التهديد لن يحل الأزمة بل سيعقدها على الجميع.
- التهديد باستهداف منشآت الطاقة بالخليج ليس حلا وسيدخل المنطقة في تحديات جديدة.
- حراك دولي كبير للتعامل مع الأزمة خصوصا مع المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية.
- لسنا طرفا في هذه الحرب لكننا على تواصل يومي مع الفاعل ين لخفض التصعيد.
- نتفق في المنطقة على أنه لا رابح من الحرب بل ستكون لها تبعات سلبية على الجميع.
- لسنا منخرطين في الوساطة وننشغل بالدفاع عن سيادتنا لكننا ندعم جهود باكستان.
- الهجوم على منشآت الطاقة من أي طرف غير مقبول وهو ما نقلناه لوزير خارجية إيران.
- هناك تنسيق دائم بين دول مجلس التعاون الخليجي وجاهزون للتعامل مع أي تهديدات.
- أي اتفاق بشأن هرمز بعد الحرب يجب ألا يستبعد الأطراف الإقليمية مع ضمانات دولية.
- لا بد من التوافق بين الدول التي تتشارك مضيق هرمز ولا يحق لطرف أن يفرض إملاءاته.
- هناك مبادرات مختلفة لفتح مضيق هرمز وهناك سفن وناقلات قطرية لم تستطع العبور.
- إغلاق مضيق هرمز لن يؤدي لحل أزمة أي طرف دون آخر ويتعارض مع القانون الدولي.
- منذ بدء الحرب تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر.
- إغلاق مضيق هرمز يهدد سلاسل الإمداد وصناعة الطاقة والأمن الغذائي عالميا.
- ندعو كل الأطراف لوقف التصعيد الذي يتسبب في أضرار للجميع.
- يجب أن يكون هناك غطاء دولي واضح لإنجاح أي اتفاق قادم بشأن الحرب الجارية.
- يجب ألا تستبعد دول المنطقة عن أي صيغة مستقبلية لحل الأزمة الحالية.
- استهداف منشآت الطاقة يؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: الجزيرة