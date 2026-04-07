قطر: ندين الانتهاكات الإيرانية وندعم جهود الوساطة

دكتور ماجد الأنصاري
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
Published On 7/4/2026
آخر تحديث: 14:36 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:

  • نحن ندعم الاشقاء في الوساطة ولا نساهم فيها بشكل مباشر.
  • ندين الانتهاكات الإيرانية في استهداف قطر وكل دول المنطقة.
  • يجب أن يبدأ الحل بتوقف الطرف الإيراني عن استهداف دول المنطقة.
  • أكدنا في كل رسائلنا مع الجميع خطورة استهداف البنى التحتية.
  • ندين أي استهدافات للبنى التحتية.
  • أكدنا لوزير خارجية إيران أن استمرار التهديد لن يحل الأزمة بل سيعقدها على الجميع.
  • التهديد باستهداف منشآت الطاقة بالخليج ليس حلا وسيدخل المنطقة في تحديات جديدة.
  • حراك دولي كبير للتعامل مع الأزمة خصوصا مع المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية.
  • لسنا طرفا في هذه الحرب لكننا على تواصل يومي مع الفاعل ين لخفض التصعيد.
  • نتفق في المنطقة على أنه لا رابح من الحرب بل ستكون لها تبعات سلبية على الجميع.
  • لسنا منخرطين في الوساطة وننشغل بالدفاع عن سيادتنا لكننا ندعم جهود باكستان.
  • الهجوم على منشآت الطاقة من أي طرف غير مقبول وهو ما نقلناه لوزير خارجية إيران.
  • هناك تنسيق دائم بين دول مجلس التعاون الخليجي وجاهزون للتعامل مع أي تهديدات.
  • أي اتفاق بشأن هرمز بعد الحرب يجب ألا يستبعد الأطراف الإقليمية مع ضمانات دولية.
  • لا بد من التوافق بين الدول التي تتشارك مضيق هرمز ولا يحق لطرف أن يفرض إملاءاته.
  • هناك مبادرات مختلفة لفتح مضيق هرمز وهناك سفن وناقلات قطرية لم تستطع العبور.
  • إغلاق مضيق هرمز لن يؤدي لحل أزمة أي طرف دون آخر ويتعارض مع القانون الدولي.
  • منذ بدء الحرب تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر.
  • إغلاق مضيق هرمز يهدد سلاسل الإمداد وصناعة الطاقة والأمن الغذائي عالميا.
  • ندعو كل الأطراف لوقف التصعيد الذي يتسبب في أضرار للجميع.
  • يجب أن يكون هناك غطاء دولي واضح لإنجاح أي اتفاق قادم بشأن الحرب الجارية.
  • يجب ألا تستبعد دول المنطقة عن أي صيغة مستقبلية لحل الأزمة الحالية.
  • استهداف منشآت الطاقة يؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: الجزيرة

