تتواصل اليوم الثلاثاء، الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة، حيث سُمع دوي انفجارات قوية وسط إسرائيل، في حين أعلنت طهران مقتل 18 شخصا في الهجمات التي استهدفت محافظة البرز شمالي إيران فجر اليوم.

وفي أحدث التطورات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صاروخية في 10 مواقع على الأقل وسط إسرائيل جراء قصف إيراني، وذكرت القناة الـ12 أنه تم اعتراض صاروخ إيراني استهدف مدينة إيلات دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقالت القناة الـ15 الإسرائيلية، إن إيران أطلقت صاروخين عنقوديين باتجاه وسط إسرائيل وإيلات بجنوبها، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة إسرائيل هيوم أن الشظايا الصاروخية سقطت في كل من مدن بني براك ورمات هشارون شمال تل أبيب.

بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إمكانية الخروج من الملاجئ في المناطق كافة عقب الهجوم الصاروخي الإيراني.

انفجارات في طهران

على الجانب الآخر، أفاد مساعد محافظ البرز شمالي إيران بمقتل 18 شخصا بينهم طفلان وإصابة 24 آخرين في هجمات استهدفت المحافظة فجر اليوم.

وصباح اليوم، أفاد مراسل الجزيرة بسماع 3 انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي قصف ما قال إنه مصنع بتروكيمياوي لإنتاج حمض النيتريك المستخدم في تصنيع المتفجرات في شيراز وسط إيران.

وقد حذر الجيش الإسرائيلي الإيرانيين من استخدام القطارات اليوم الثلاثاء حتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش (الـ08:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة)، وذلك في رسالة على منصة إكس، في إشارة إلى إمكانية توجيه ضربة للسكك الحديدية في إيران.

وكتب الجيش الإسرائيلي في حسابه باللغة الفارسية "أيها المواطنون الأعزاء، من أجل سلامتكم نرجو الامتناع عن استخدام القطارات أو السفر بالقطارات في جميع أنحاء البلاد من الآن وحتى الساعة 21:00 بتوقيت إيران". وأضاف "وجودكم في القطارات أو بالقرب من خطوط السكك الحديدية يُعرض حياتكم للخطر".

هجمات متواصلة

والليلة الماضية، تواصلت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران، حيث سمع دوي انفجارات عديدة، فيما تسبب قصف استهدف حيا سكنيا يضم كنيسا يهوديا، بانهيار أجزاء من المعبد.

إعلان

وتُعد اليهودية ديانة معترفا بها في إيران، ويعيش هناك عدد قليل من اليهود، إذ غادر كثير منهم بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

في سياق متصل، دعا نائب وزير الشباب والرياضة الإيراني، علي رضا رحيمي، إلى إطلاق مبادرة شعبية تتمثل في تشكيل "سلاسل بشرية" في محيط منشآت الطاقة الكهربائية في البلاد، لحمايتها من الاستهداف، وذلك قبل ساعات من انقضاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران.

والأحد الماضي، توعد ترمب طهران بأنه إذا فشلت المفاوضات وامتنعت عن فتح مضيق هرمز، فإن واشنطن ستدمر جميع محطات الطاقة والجسور في إيران.

وكتب ترمب في منشور عبر منصة تروث سوشال "الساعة 8:00 مساء بالتوقيت الشرقي (الساعة 3:00 فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة)"، في إشارة للوقت الذي تنتهي فيه مهلته لطهران.