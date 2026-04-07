تقييم أوكراني: روسيا قدمت بيانات فضائية لإيران خلال الحرب

أفاد تقييم استخباري أوكراني بأن الأقمار الصناعية الروسية نفذت عشرات من عمليات المسح التصويري الدقيق لمنشآت عسكرية ومواقع حيوية في منطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة إيران في توجيه ضربات إلى القوات الأمريكية وأهداف أخرى.

ووفقا لوكالة رويترز فقد كشف التقييم عن وجود تعاون وثيق بين متسللين إلكترونيين من روسيا وإيران في مجال الأمن الإلكتروني، وقد اعتبرت الوكالة أن التقرير هو الأكثر تفصيلا حول الدعم الروسي السري لطهران منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي في 28 فبراير/شباط الماضي.

ووفقًا للوثيقة غير المؤرخة، أجرى الجانب الروسي ما لا يقل عن 24 عملية مسح شملت 46 هدفا في 11 دولة بالشرق الأوسط خلال فترة ما بين 21 و31 مارس/آذار الماضي.

وشملت هذه الأهداف قواعد عسكرية أمريكية، ومطارات، وحقول نفط. وأوضح التقرير وجود نمط واضح يربط بين توقيت المسح الروسي والهجمات الإيرانية، إذ استُهدفت تلك المواقع بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية بعد أيام قليلة من رصدها فضائيا.

ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية غربية وأمنية إقليمية تأكيدها لوجود نشاط مكثف للأقمار الصناعية الروسية في المنطقة، مشيرة إلى أنه جرى تبادل هذه الصور مع طهران، وذكرت الوكالة أنه لم يتسن لها التأكد على نحو مستقل من محتوى التقييم الأوكراني.

اتصال دائم وتنسيق أمني

وأشار التقييم الأوكراني إلى أن تبادل المعلومات والصور الفضائية يتم عبر "قناة اتصال دائمة" بين موسكو وطهران، مرجحا مساهمة "جواسيس" عسكريين روس متمركزين في طهران في تسهيل هذه العملية.

وفي رصد لتوجه جديد، ذكر التقرير أن الأقمار الروسية راقبت بنشاط مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من تدفقات الطاقة العالمية، بالتزامن مع فرض إيران حصارا فعليا على السفن "المعادية".

إعلان

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، في وقت سابق بأن أي دعم خارجي لإيران لا يؤثر في نجاح العمليات الأمريكية، في حين لم يصدر أي تعليق عن وزارتي الخارجية الإيرانية والدفاع الروسية.

وفي سياق دبلوماسي، ذكرت مصادر أن قادة أوروبيين ضغطوا على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن هذه القضية خلال اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي، إلا أن الأخير لم يرد على الاتهامات مباشرة، مكتفيا بوصف المساعدات الروسية لإيران في تصريحات علنية بأنها "غير ذات أهمية".