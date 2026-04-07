بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب على إيران: تهديد شعب بأسره غير مقبول

أكد بابا الفاتيكان، البابا ليو، أن تهديد الشعب الإيراني بأسره غير مقبول، مشددا -خلال حديثه لوسائل الإعلام الثلاثاء- على أن مهاجمة البنية التحتية المدنية يُعد انتهاكا للقانون الدولي، ووصف البابا الحرب في إيران بأنها غير عادلة.

وكان بابا الفاتيكان، قد حث، قبل أيام، قادة العالم على إنهاء الصراعات المشتعلة في أنحاء العالم والتخلي عن أي مخططات لبسط السلطة أو الغزو أو الهيمنة، في رسالته السنوية بمناسبة عيد القيامة أمام آلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس.

وعبر البابا -المنتقد للحرب على إيران- عن أسفه من أن الناس "صاروا بشكل متزايد معتادين على العنف ويستسلمون له وكذلك باتوا غير مبالين".

ودعا إلى احترام حقوق الإنسان ووقف الأعمال العدائية، وأضاف "فليضع من لديهم أسلحة أسلحتهم، وليؤثر السلام أولئك الذين لديهم القدرة على إشعال الحروب".

كما وجّه البابا نداء مباشرا ونادرا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حاثا إياه على إيجاد "مخرج" لإنهاء الحرب في إيران، وسط تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.