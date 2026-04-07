البيت الأبيض ينفي نية استخدام السلاح النووي في إيران

نفى البيت الأبيض بشكل قاطع، الثلاثاء، صحة ما تردد بشأن نية الولايات المتحدة استخدام السلاح النووي في إيران، مؤكدا أن التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين أمريكيين أُسيء تفسيرها.

وجاء النفي عبر رسالة نشرها حساب رسمي تابع للبيت الأبيض على منصة "إكس"، شدد فيها على أن "لا شيء مما قاله نائب الرئيس يوحي بذلك"، في رد مباشر على اتهامات متداولة ربطت بين تصريحات حديثة لمسؤولين أمريكيين وإمكانية اللجوء إلى الخيار النووي.

وكان الجدل قد تصاعد عقب منشور لحساب مرتبط بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، تضمن مقطعا مصورا لجيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى العاصمة المجرية بودابست، مرفقا بتعليق اعتبر أن فانس يؤكد موقف الرئيس دونالد ترمب، في إشارة إلى تصريح مثير للجدل قال فيه إن "حضارة بكاملها ستموت الليلة"، وهو ما فُسر على أنه تلميح إلى استخدام أسلحة نووية.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال"، "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا، لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث، من يدري؟".

ووصف هذه اللحظة بأنها "واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد"، مؤكدا أن "47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا".

وتنتهي المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي، الليلة، مهددا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باستهداف محطات كهرباء وجسور إيرانية الثلاثاء إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.