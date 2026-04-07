استمرار تبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران

تتواصل حدة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مع تبادل للضربات والهجمات الصاروخية، إذ قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه استهدف ما وصفه بـ"أهم موقع في إيران لإنتاج أنظمة السونار والكشف تحت الماء"، مؤكدا مواصلة ضرب "مقدراتها العسكرية".

كما أعلن أنه هاجم 8 مقاطع من الجسور في مدن عدة بينها طهران وكرج وتبريز وكاشان وقم، لاستخدامها في نقل معدات عسكرية.

وفي سياق متصل، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا رفيعا داخل مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، مشيرا إلى أن نتائج العملية لا تزال قيد التقييم.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران فُعّلت للتصدي "لأهداف معادية"، وأفاد الجيش الإيراني بأنه أسقط صاروخ كروز في أجواء شمال طهران ومحافظة همدان، كما أوردت وسائل الإعلام بتحليق مقاتلات في سماء مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تمكن من تدمير 5 صواريخ "توماهوك" وصاروخ كروز في أجواء محافظة قزوين، كما أعلن الاستحواذ على قنبلة من طراز "جي بي يو 39" لم تنفجر في محافظة لرستان.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل إنذارات مبكرة بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق جنوب إسرائيل، بما في ذلك ديمونة وبئر السبع، وذكرت صحيفة "معاريف" أن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة.

كما دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، في ظل تقارير عن انفجارات ناجمة عن هجمات صاروخية إيرانية، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ في مناطق مفتوحة بوسط البلاد.

وفي تطور لافت، تحدثت تقارير إسرائيلية عن هجوم صاروخي متزامن من لبنان وإيران استهدف منطقة الجليل الأعلى، مع اعتراض عدد من الصواريخ.

من جهتها، قالت السلطات المحلية في محافظة خوزستان الإيرانية إن أربعة أشخاص أصيبوا جراء ما وصفته بـ"اعتداء أمريكي صهيوني" استهدف نقطتين في مدينة خرمشهر جنوب غربي البلاد.

وتشهد إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي هجمات إسرائيلية وأمريكية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية.

كما تستهدف إيران، وفق تصريحاتها، قواعد أمريكية في دول عربية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وسط إدانات من الدول المستهدفة.