أخبار|قطر

الهجمات على الخليج.. السعودية والبحرين والإمارات تتصدى لمسيّرات إيرانية

حفظ

Smoke rises from a Bapco facility on Sitra Island in Bahrain, April 5, 2026, in this screengrab taken from social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE OLNY. Verification : Reuters was able to confirm the location from road layout, fence, traffic signboards and storage tanks which matched file and satellite imagery of the area. Coordinates 26.151419847293017, 50.62037461319716. Date verified by official reports. Bapco energies confirmed in a statement, an incident on Sunday (April 5) that resulted in fire at one of its storage facilities . Bahrain ministry of interior also said on Sunday there was a fire in a facility as a result of Iranian attack.
تصاعد الدخان من منشأة تابعة لشركة بابكو في جزيرة سترة بالبحرين، بتاريخ 5 أبريل/نيسان 2026 (رويترز)
Published On 7/4/2026

تواصل إيران هجماتها بالصواريخ والمسيَّرات على عدد من دول الخليج في وقت دخلت فيه الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل يومها الـ39.

السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك بعد إعلان الدفاع المدني السعودي تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة الشرقية.

ومساء أمس، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية تعرُّض مجمع للبتروكيماويات للهجوم في مدينة الجُبيل في شرق السعودية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرياض سقوط حطام في محيط منشآت للطاقة.

وتضم مدينة الجُبيل إحدى أكبر المدن الصناعية في العالم، إذ تُنتج وتُصنع فيها منتجات الصلب والبنزين والبتروكيماويات وزيوت التشحيم والأسمدة الكيميائية.

وفي المنطقة الشرقية أيضا، أعلنت السلطات السعودية استئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد -الذي يربط بين السعودية والبحرين- بعد تعليقها "احترازيا" لساعات.

البحرين

وفي البحرين، أعلن مركز الاتصال الوطني أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 9 طائرات مسيرة استهدفت المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت قوة الدفاع البحرينية أن إجمالي ما اعترضته الدفاع الجوية منذ بدء الهجمات الإيرانية قد بلغ 188 صاروخا و477 مسيرة.

الإمارات

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تعاملت، فجر اليوم، "مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وفي آخر إحصائية أمس الاثنين، قالت أبو ظبي إنها تعاملت مع 519 صاروخا باليستيا، و26 صاروخا جوالا، و2210 طائرات مسيرة، منذ بدء الهجمات الإيرانية.

قطر

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع، أمس الاثنين، التصدي لهجوم إيراني بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة نجاح القوات المسلحة في إسقاطها جميعا.

الكويت

كما أعلن الجيش الكويتي، أمس الاثنين، تعامله مع 14 صاروخا باليستيا، وصاروخين من النوع الجوال، و46 طائرة مسيرة.

وأشار، في بيان له، إلى سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد، مما تسبب في وقوع إصابات بشرية.

وقال إن عدد الهجمات التي تعرضت لها الدولة منذ بدء الهجمات الإيرانية قد بلغ 786 طائرة مسيرة، و350 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بأنها قواعد ومصالح أمريكية، غير أن الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

