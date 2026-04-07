إيران تفرج عن فرنسيين بعد اعتقال دام 3 سنوات ونصف

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن إيران أفرجت عن المواطنيْن الفرنسييْن سيسيل كولر وجاك باريس، بعدما اعتُقلا لمدة ثلاث سنوات ونصف، قبل أن يُوضعا قيد الإقامة الجبرية في السفارة الفرنسية بطهران.

وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "يشكّل هذا مصدر ارتياح لنا جميعا، خاصة لعائلتيهما. نشكر السلطات العمانية على جهودها في الوساطة، والأجهزة الحكومية والمواطنين الذين ساهموا في عودتهما".

وأفاد مقربون من وزير الخارجية الفرنسي بأن المعتقلين السابقين غادروا إيران فجر اليوم الثلاثاء ضمن موكب دبلوماسي برفقة سفير فرنسا في طهران، وهما الآن في أذربيجان.

وتم احتجاز الفرنسيين في مايو/آيار 2022 على خلفية اتهامات بالتجسس وجهتها لهما السلطات الإيرانية، وأُفرِج عنهما من السجن في 4 نوفمبر 2025، قبل أن يخضعا للإقامة الجبرية داخل السفارة الفرنسية بطهران حتى تاريخ الإفراج النهائي عنهما.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بينما لم تأخذ فرنسا قرارا يتقاطع مع طموحات الرئيس الأمريكي بتحشيد الدول الأوروبية للسيطرة على مضيق هرمز، الذي أعلنت طهران إغلاقه كرد على مهاجمتها عسكريا من الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير/شباط الماضي.