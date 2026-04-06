15 سفينة تعبر مضيق هرمز في أعلى معدل منذ فرض القيود الإيرانية

أظهرت بيانات ملاحية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة -استنادا إلى منصة "مارين ترافيك"- عبور 15 سفينة مضيق هرمز في الاتجاهين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وناقلات غاز وسفن نقل بضائع سائبة.

ووفقا للتحليل الدوري الذي تجريه وحدة المصادر المفتوحة لحركة السفن في المضيق، فإن هذا العدد يعد الأكبر منذ 2 مارس/آذار الماضي، عقب إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وفرضه قيودا على حركة عبور السفن الخاصة.

وبحسب التحليل، ضمت السفن العابرة 7 سفن لنقل البضائع السائبة، هي سوميت سكسيس (SUMMIT SUCCESS)، وجياكوميتي (GIACOMETTI)، وإيولكوس ليغاسي (IOLCOS LEGACY)، وسي تشامبيون (SEA CHAMPION)، ودلنافاز (DELNAVAZ)، وجاسمين 8 (JASMINE 8)، وميام برايد (MIAM PRIDE).

كما عبرت 5 ناقلات نفط، هي: ريتش ستاري (RICH STARRY)، وتايلوجي (TAILOGY)، ونيكي (NIKI)، وإنترستيلار (INTERSTELLAR)، ونوفا كريست (NOVA CREST). وشملت الحركة أيضا ناقلة الغاز "إل بي جي سيفان" (LPG SEVAN)، وسفينة الحاويات "أرتام" (ARTAM)، وسفينة نقل البضائع "فايزان مصطفى 2201" (FAIZANE MUSTAFA 2201).

وتُظهر البيانات أن 5 من السفن العابرة انطلقت من موانئ إيرانية وتديرها شركات إيرانية، فيما خرجت 5 سفن أخرى من موانئ إماراتية، تديرها شركات مقرها الصين وإيران واليونان.

كما انطلقت سفينتان من موانئ هندية، تديرهما شركتان مقرهما إيران واليونان، في حين خرجت 3 سفن من موانئ في السعودية وبنغلاديش وعُمان، إذ أخفت اثنتان منها بيانات الإدارة والملكية، بينما تعود إدارة السفينة الثالثة إلى شركة مقرها هونغ كونغ في الصين.

وأظهر التحليل أن السفن العابرة سلكت جميعها مسارا ضيقا بمحاذاة جنوب جزيرة قشم داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وهو المسار الذي كانت قد عبرت منه سفن أخرى خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن العراق معفى من قيود الشحن في مضيق هرمز، وأوضح متحدث عسكري -في بيان مصور باللغة العربية نشرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الرسمية- أن "العراق الشقيق معفى من أي قيود فرضناها على مضيق هرمز".

وصعدت الولايات المتحدة وإسرائيل أمس تهديداتهما لإيران بأنها إذا لم تفتح مضيق هرمز الحيوي -الذي يمر عبره عادة نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال– فستتعرض لهجمات تستهدف بنيتها التحتية للطاقة.

وسبق أن حذرت طهران من استهداف واسع يشمل منشآت الطاقة في إسرائيل ودول الخليج، إذا ما تعرضت بنيتها التحتية لاستهداف مماثل.