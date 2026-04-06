مسيرات روسية تستهدف أوديسا ومصرع قائد كبير بالقوات الجوية الروسية

أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص إثر هجوم بمسيّرات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد، في حين أكدت وسائل إعلام روسية مقتل قائد كبير بالقوات الجوية و30 شخصا في تحطم طائرة عسكرية.

وتسبب الهجوم الروسي بالمسيّرات في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم طفل إضافة إلى إصابة 16 شخصا بجروح، كما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، حسب ما أعلن مسؤولون.

وكثفت موسكو في الأيام الماضية إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، في نزاع هو الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وعقب الهجوم، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل "وردت أنباء عن مقتل ثلاثة أشخاص في هذا الهجوم، بينهم طفل يبلغ عامين فقط"، مضيفا أن 16 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 140 مسيّرة أثناء هذا الهجوم، مؤكدا أنه ألحق أضرارا بالغة بمنشآت للطاقة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودنيبرو في مدينة أوديسا.

في المقابل، أكد سلاح الجو الأوكراني، اليوم الاثنين، إسقاط 114 طائرة مسيّرة من أصل 141 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا الليلة الماضية.

تحطم طائرة روسية

من الجانب الروسي، ‌كشفت وسائل إعلام روسية عن مسؤول قوله، اليوم الاثنين، إن قائدا كبيرا في القوات الجوية و30 شخصا لقوا حتفهم، الأسبوع الماضي، جرّاء تحطم طائرة نقل عسكرية في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

ونقلت وسائل الإعلام عن حاكم منطقة مورمانسك بشمال روسيا أندريه تشيبس قوله إن "ألكسندر أوتروشينكو"، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للجيش الخامس والأربعين التابع لأسطول الشمال، لقي حتفه في تحطم الطائرة.

ودخلت الطائرة الخدمة منذ أواخر الستينيات، واستخدمتها أيضا شركات طيران لنقل البضائع، لكن سجل الطائرات من هذا الطراز ارتبط بعدد من الحوادث التي سقط فيها قتلى على مدى السنوات العشر الماضية.

في سياق متصل، أعلن فينيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار (جنوبي روسيا) تسجيل هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة من أوكرانيا، أمس الأحد، مما تسبب في إصابة 8 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن دفاعاتها الجوية أسقطت 50 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليل الأحد حتى فجر الاثنين.

وكانت روسيا قد شنت يوم 24 فبراير/شباط 2022 ما سمتها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، جرّت البلدين إلى حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والجنود من الجانبين، واستمرت أكثر من 4 أعوام دون توقف حتى الآن.