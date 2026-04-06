قطر تدعو لتجنب التصعيد حفاظا على استقرار المنطقة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاتصال تناول استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل جميع الخلافات بالوسائل السلمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دولة قطر ودول المنطقة، محذرا من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، لا سيما المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

تضامن إسباني

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تضامن بلاده مع قطر، مشددا على أهمية خفض التصعيد والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت المدنية وضمان سلامة قطاع الطاقة.

من جهة أخرى، تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار.

وتناول الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل جميع الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية.