قصف منشآت صناعية وتعليمية إيرانية والحرس الثوري يستهدف سفينة أمريكية

تعرّضت شركتا "مبين" و"دماوند" بمجمعات البتروكيماويات في عسلوية جنوبي إيران لاستهداف مباشر، مما أدى لانقطاع الكهرباء عنها، بحسب ما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية.

وفيما لم يتضح ما إذا كان الهجوم الجديد أمريكيا أو إسرائيليا، أوضحت وكالة تسنيم أن الشركتين تؤمّنان الكهرباء والمياه والأوكسجين لمنشآت البتروكيماويات في عسلوية، وأضافت أن شركة "بارس" للبتروكيماويات سليمة ولم تتعرض لأي أضرار.

من جهة أخرى، أكد حاكم مدينة مرودشت بمحافظة فارس الإيرانية أنه لا يوجد أي خطر على القرى والمدن المجاورة لمصنع البتروكيماويات في شيراز بسبب نقل المواد الحساسة مسبقا، مؤكدا أن الهجوم على مصنع البتروكيماويات في شيراز لم يخلف خسائر بشرية ولا أي خلل في عمله.

بينما أكد محافظ قم مقتل 9 أشخاص، وإصابة 19 آخرين، وتدمير 9 وحدات سكنية، وتضرر 100 وحدة أخرى، إثر هجوم على مدينة قم فجر اليوم.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 7 أطفال دون سن العاشرة، بينهم طفل يقل عمره عن عام، خلال غارات أمريكية على طهران فجر اليوم.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال بغارة جوية الليلة الماضية في طهران قائد وحدة العمليات الخاصة 840 بفيلق القدس، أصغر باقري.

كما أسفر هجوم على محطة تابعة لجامعة شريف للتكنولوجيا في طهران عن انقطاع مؤقت للغاز في بعض مناطق العاصمة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.

ووقع الهجوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وأصاب منشآت لخفض ضغط الغاز والقياس في الجامعة التي تُعَد من أرقى المؤسسات التعليمية في إيران، مما أدى إلى تسرب لهذه المادة.

وعلّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على قصف جامعة شريف للتكنولوجيا عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا: "المعتدون الإسرائيليون والأمريكيون قصفوا مقرا يعادل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في إيران، بعد هجمات استهدفت جامعات أخرى، والمعتدون سيرون قوتنا".

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون نقلت في وقت سابق عن رئيس المنطقة التاسعة في طهران قوله إن الهجوم "ضرب محطة الغاز في جامعة شريف، ونحن نواجه انقطاعا مؤقتا للغاز"، وأوضح لاحقا أن "الهجوم لم يسبب حريقا، وتمت معالجة التسرب بالكامل خلال أقل من نصف ساعة"، وأن إمدادات الغاز إلى المنازل عادت لطبيعتها.

وأفادت وكالة فارس بأن الهجوم ألحق أضرارا بمركز بيانات في الجامعة يضم منشأة للذكاء الاصطناعي، وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات من الأضرار التي أصابت الجامعة.

يُذكر أن العديد من المنشآت الأكاديمية العليا تعرضت لهجمات أمريكية إسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط، حيث أكد وزير العلوم الإيراني حسين سيمائي صراف، السبت، أن 30 جامعة على الأقل تعرضت لضربات.

في المقابل، استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة ‌الهجمات البرمائية الأمريكية "إل إتش إيه-7″، مما دفعها إلى التراجع إلى جنوب المحيط الهندي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين.

واستهدف الحرس الثوري أيضا سفينة حاويات، ورد أنها تابعة لإسرائيل وتحمل الرمز (إس دي إن-7)، دون الكشف عن ‌موقعها، كما أعلن الحرس الثوري إسقاط صاروخ كروز للجيش الأمريكي والإسرائيلي في كاشان وسط إيران.

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، إن بوسعها تأكيد وقوع آثار لضربات عسكرية حديثة بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، لكنها أوضحت أن المحطة نفسها ‌لم تتعرض لأضرار.

وأضافت هيئة الرقابة النووية، التابعة للأمم المتحدة، أن هذا التأكيد استند إلى تحليلها المستقل لصور أقمار صناعية جديدة، ومعرفتها التفصيلية بالموقع، مشيرة إلى أن إحدى الضربات أصابت موقعا لا يبعد سوى 75 مترا عن محيط المنشأة.

وكانت الوكالة قالت الأسبوع الماضي إنها تلقت إخطارا من ‌إيران يفيد بسقوط مقذوف بالقرب من مباني ‌محطة ‌بوشهر للطاقة النووية.