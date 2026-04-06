قصف إسرائيلي يوقع 10 شهداء رغم وقف إطلاق النار في غزة

استشهد عشرة فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمدنيين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأعلنت مصادر طبية وصول جثامين 10 فلسطينيين إضافة إلى عدد كبير من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال باتجاه المواطنين شرق المخيم، وفق وكالة شهاب للأنباء في غزة.

كما أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة تسجيل إصابة خطيرة لنازح بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جهة أخرى، أدانت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، في بيان لها قصف الجيش الإسرائيلي مركبة مستأجرة لصالح منظمة الصحة العالمية أثناء تنفيذ مهمة إنسانية ضمن المناطق المصنفة خضراء في محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة إن القصف أسفر عن مقتل سائق المركبة ولم تذكر هويته، مشيرة إلى أن الاستهداف المباشر والمتعمد للطواقم الصحية والإنسانية "يعكس استمرار سياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض عمل المؤسسات الإنسانية".

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي خروقات لاتفاق وقف النار بالقصف وإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 723 فلسطينيا وإصابة 1990 منذ سريان الاتفاق، وفق وكالة الأناضول.

وجرى التوصل إلى الاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت الخروقات الإسرائيلية بأشكال مختلفة بعد ذلك. وقد خلفت تلك الحرب وما تلاها من خروقات أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح من الفلسطينيين، وفق وكالة الأناضول.