قتلى في هجمات على طهران وقم وصواريخ عنقودية تضرب إسرائيل

شنت إسرائيل موجة هجمات عنيفة استهدفت مواقع في مدينتيْ طهران وقم الإيرانيتين خلّفت سقوط ضحايا، في حين هاجمت إيران بصواريخ عنقودية تل أبيب ومناطق وسط وشمال إسرائيل، بالتزامن مع انتشال جثتين من أنقاض مبنى في حيفا تعرض -أمس الأحد- لهجوم صاروخي إيراني.

ومع تحليق طائرات حربية أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، وسط تفعيل الدفاعات الجوية في سماء المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استكمل قبل قليل موجة هجمات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران".

وأفادت مديرية طوارئ طهران بمقتل 6 أطفال في هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة الليلة، بينما ذكرت وكالة فارس -نقلا عن مسؤول محلي- أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 جراء هجوم استهدف وحدتين سكنيتين في منطقة بهارستان بطهران.

كما قالت وزارة الصحة الإيرانية إن 8 مستشفيات في طهران أخليت منذ بدء الحرب، مشيرة إلى تضرر 54 مركزا للطوارئ و46 وحدة طبية و216 مركزا صحيا و41 سيارة إسعاف.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية -نقلا عن مصادر رسمية- بمقتل 5 أشخاص على الأقل جراء غارة جوية أمريكية إسرائيلية استهدفت حيا سكنيا في مدينة قم التي تعد مركز الحوزة الدينية الشيعية ومعقل علمائها في البلاد، بينما لم تتضح بعدُ طبيعة الهدف الذي كان مقصودا بالغارة.

وأعلن التلفزيون الإيراني وقوع "هجوم أمريكي صهيوني استهدف جامعة شريف للتكنولوجيا" غربي العاصمة طهران.

وأتت هذه الهجمات على إيران في وقت أكدت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت استعداد إسرائيل لتصعيد كبير في الحرب على إيران، مشيرة إلى أن الجميع يترقب الآن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع انتهاء مهلته لإيران غدا الثلاثاء.

انفجارات في تل أبيب الكبرى

في الجهة المقابلة، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى ومناطق وسط إسرائيل، بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية والجيش رصد هجوم إيراني وتفعيل منظومات الدفاع لاعتراضه.

إعلان

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد المصابين ارتفع إلى 7 إثر القصف الإيراني على تل أبيب الكبرى، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الجرحى إصابته خطرة.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرؤوس المتفجرة والشظايا سقطت في 15 موقعا وسط إسرائيل، مخلفة أضرارا جسيمة.

في السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بورود بلاغات عن سقوط رؤوس متفجرة في عدد من مناطق مدينة حيفا شمال إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك دمارا كبيرا وأضرارا جسيمة في عدد من مناطق حيفا، إضافة لاندلاع حرائق في مواقع مختلفة من المدينة، وتضرر عدد من المباني والمركبات.

وأعلن التلفزيون الإيراني إطلاق 3 دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة.

وجاء الهجوم بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل، إذ أكدت وسائل إعلام إسرائيلية -مساء الأحد- أن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى من 5 طوابق في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، مما أسفر عن وقوع إصابات بينها حالة خطرة، وفقدان آخرين تحت أنقاض المبنى.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي حينها إصابة 11 شخصا بينهم رجل بحالة حرجة، إضافة إلى إصابة 4 آخرين بالهلع.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن 4 أشخاص فُقدوا جرّاء تدمير المبنى، ولاحقا أفادت القناة 12 الإسرائيلية -نقلا عن مصدر- بانتشال جثتين من تحت الأنقاض.

وأشارت القناة إلى أن الصاروخ الذي أصاب المبنى في حيفا يحمل رأسا متفجرا يزن 450 كيلوغراما، لافتة إلى تناثر شظايا صاروخية في 3 مواقع على الأقل بالمدينة، مما أسفر عن أضرار كبيرة.