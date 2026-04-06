فيديو الظهور الأول للمرشد الجديد بإيران يشعل المنصات.. ما قصته؟

حقق فيديو يوثق الظهور الأول للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر خامنئي -بحسب المقطع المتداول- وهو في طريقه إلى غرفة عمليات عسكرية ينتظره فيها عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وتظهر في خلفية المشهد خريطة لمفاعل ديمونة الإسرائيلي مثبتة على الجدار الرئيسي داخل غرفة العمليات، في إشارة توحي بالاستعداد لاستهداف المفاعل، وهو ما عزز من انتشار الفيديو وتداوُله بوصفه مؤشرا على تصعيد عسكري محتمَل.

وعززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من انتشار الفيديو بشكل فيروسي. حيث توعد ترمب بأنه في حال فشلت المفاوضات وامتنعت طهران عن فتح مضيق هرمز فإنهم سيواجهون "الجحيم".

عمل فريق المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة على التحقق من الفيديو عبر تحليل إطاراته وفحص تفاصيله التقنية للوقوف على مدى صحته.

وأظهرت نتائج الفحص أن الفيديو مولَّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذْ رصد الفريق تشوهات بصرية واضحة في ملامح الأشخاص داخل غرفة العمليات، إضافة إلى حركات غير طبيعية وبطيئة للأفراد لا تتسق مع السلوك البشري الواقعي.

كما ظهرت تشوهات في خريطة مفاعل ديمونة، إضافة إلى أن الموقع الجغرافي لم يكن بالدقة المطلوبة التي يجب أن تكون في غرفة عمليات عسكرية.

وفي السياق ذاته، لم ترصد أي وسيلة إعلام إيرانية موثوقة نشر مقطع مماثل أو الإشارة إلى ظهور علني لمجتبى خامنئي، خصوصا في ظل التصعيد العسكري الجاري، وهو ما يضعف مصداقية الرواية المتداولة بشأن الفيديو.

ويأتي انتشار هذا المقطع في أعقاب تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران يوم السبت 28 فبراير/شباط الماضي.

إعلان

ويعد مجتبى خامنئي -المولود عام 1969- الابن الثاني للمرشد الراحل، ومن أبرز الشخصيات النافذة داخل الدوائر الضيقة المحيطة بمركز القرار في إيران.

وفي سياق تطورات الحرب خلال مارس/آذار 2026، أفادت مصادر إيرانية بأن مجتبى خامنئي نجا من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت والده، وأسفرت عن مقتل عدد من أفراد عائلته ومسؤولين عسكريين، دون صدور تأكيد رسمي مستقل بشأن تلك المعطيات.