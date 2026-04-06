عشرات المهاجرين يبتلعهم المتوسط ومنظمتان تحملان أوروبا المسؤولية

أفادت منظمتان بوفاة شخصين وفقد أكثر من 70 شخصا إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وقالتا إن المسؤولية تقع على عاتق الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية.

جاء ذلك ذلك في بيانين منفصلين صدرا مساء أمس الأحد للمنظمتين غير الحكوميتين "ميديترانيا سايفينغ هيومنز" و"سي ووتش" المعنيتين بقضاء اللجوء.

وأعلنت "ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز" إنقاذ 32 شخصا بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر السبت من ليبيا وعلى متنه 105 أشخاص من نساء ورجال وأطفال.

وأضافت المنظمة "حادث غرق مأساوي في عيد الفصح. 32 ناجيا، تم انتشال جثّتين، وأكثر من 70 شخصا في عداد المفقودين"، موضحة أن القارب الخشبي انقلب في منطقة بحث وإنقاذ تسيطر عليها السلطات الليبية.

من جانبها، أفادت منظمة "سي ووتش" بأن الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا صباح الأحد في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة إكس، ويبدو أن طائرة المراقبة "سي بيرد 2" قامت بتصويره، رجالا يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب بينما كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.

وقالت "ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز" في بيانها: "نتشارك الألم مع الناجين وأُسرهم وأقاربهم. هذا ليس حادثا مأسويا، بل هو نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية".

وتشكل لامبيدوسا نقطة وصول أساسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من شمال أفريقيا، ويهلك كثيرون أثناء قيامهم بهذه الرحلة الخطرة.

ووفق منظمة الهجرة الدولية، لقي 683 مهاجرا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع العام الحالي. وتُظهر أرقام وزارة الداخلية الإيطالية أن 6175 مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة نفسها، حتى الثالث من أبريل/نيسان الجاري.