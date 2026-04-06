عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: هجوم متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب الكبرى والقدس

وسائل إعلام إسرائيلية: هجوم متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن

إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض بعض المسيرات التي أطلقت من اليمن وفقدان الاتصال مع مسيرات أخرى

القناة 12 الإسرائيلية: الإسعاف تلقى عدة بلاغات بسقوط شظايا صاروخية في وسط إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إيران استهدفت وسط إسرائيل للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق

القناة 13 الإسرائيلية: أعمال تمشيط وسط إسرائيل وجنوبها بعد تقارير عن سقوط شظايا إثر القصف الأخير

