عاجل | ترمب: الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيران

Published On 6/4/2026
آخر تحديث: 18:31 (توقيت مكة)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:

  • الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيران
  • الحرب مع إيران قد تنتهي سريعا للغاية إذا فعلوا ما يتعين عليهم فعله
  • الحرب تتعلق بأمر واحد وهو ألا تملك إيران أسلحة نووية
  • قضينا على النظام الإيراني بشكل كامل
  • إيران أبيدت وهي عاجزة عن المقاومة رغم امتلاكها بعض الصواريخ والمسيرات
  • سنكتشف قريبا مدى قوة إيران وهي ليست قوية كما كانت من قبل
  • الإيرانيون يرفضون الاستسلام ولن أذهب أبعد من ذلك لأن هناك أمورا أخرى أسوأ من تدمير محطات الطاقة والجسور
  • نحن نبيدهم في إيران وإذا رفضوا الاستسلام لن تتبقى لديهم محطات طاقة أو جسور
  • إيران تفاوض بنية حسنة والمفاوضون هناك أكثر عقلانية الآن
  • لو كان الأمر يعود إلي لاحتفظت بالنفط الإيراني واعتنيت بالشعب هناك
  • شعب إيران يشعر بالاستياء حين لا يسمع القنابل وسبب عدم تظاهرهم إبلاغهم هناك بإطلاق النار عليهم
  • إذا خرج الشعب الإيراني للتظاهر فسيتم إطلاق النار عليه مباشرة والشعب سيقاتل إذا تلقى الأسلحة
  • كان من المفترض تسليم أسلحة للمتظاهرين في إيران لكن فئة معينة من الناس احتفظت بها
  • للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن
  • يمكننا أن نغادر الآن من إيران لكنني أريد إنجاز المهمة
  • الأمريكيون يريدون منا الانتصار في إيران والعودة للديار
  • إذا لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه أوباما لكانت إسرائيل انتهت

المصدر: الجزيرة

