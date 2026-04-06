عاجل | ترمب: الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيران
Published On 6/4/2026|
آخر تحديث: 18:31 (توقيت مكة)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيران
- الحرب مع إيران قد تنتهي سريعا للغاية إذا فعلوا ما يتعين عليهم فعله
- الحرب تتعلق بأمر واحد وهو ألا تملك إيران أسلحة نووية
- قضينا على النظام الإيراني بشكل كامل
- إيران أبيدت وهي عاجزة عن المقاومة رغم امتلاكها بعض الصواريخ والمسيرات
- سنكتشف قريبا مدى قوة إيران وهي ليست قوية كما كانت من قبل
- الإيرانيون يرفضون الاستسلام ولن أذهب أبعد من ذلك لأن هناك أمورا أخرى أسوأ من تدمير محطات الطاقة والجسور
- نحن نبيدهم في إيران وإذا رفضوا الاستسلام لن تتبقى لديهم محطات طاقة أو جسور
- إيران تفاوض بنية حسنة والمفاوضون هناك أكثر عقلانية الآن
- لو كان الأمر يعود إلي لاحتفظت بالنفط الإيراني واعتنيت بالشعب هناك
- شعب إيران يشعر بالاستياء حين لا يسمع القنابل وسبب عدم تظاهرهم إبلاغهم هناك بإطلاق النار عليهم
- إذا خرج الشعب الإيراني للتظاهر فسيتم إطلاق النار عليه مباشرة والشعب سيقاتل إذا تلقى الأسلحة
- كان من المفترض تسليم أسلحة للمتظاهرين في إيران لكن فئة معينة من الناس احتفظت بها
- للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن
- يمكننا أن نغادر الآن من إيران لكنني أريد إنجاز المهمة
- الأمريكيون يريدون منا الانتصار في إيران والعودة للديار
- إذا لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه أوباما لكانت إسرائيل انتهت
المصدر: الجزيرة