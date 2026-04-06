طهران: ردنا على واشنطن جاهز وسنعلنه في الوقت المناسب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران صاغت ردها الدبلوماسي على الولايات المتحدة، موضحا أنها ستعلنه "في الوقت المناسب".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعطي أي قيمة لأمن دول المنطقة، معتبرا أن "هاجسها الوحيد هو الحفاظ على وجود الكيان الصهيوني".

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن "الأعمال الإرهابية" التي ارتكبتها الولايات المتحدة داخل إيران تُظهر، على حد تعبيره، أنها "أخرجت الدبلوماسية من جدول أعمالها".

وأكد أن بلاده حددت مطالبها استنادا إلى مصالحها وموقفها السياسي، مشددا على أن "الخطوط الحمراء لإيران واضحة".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وقف إطلاق نار مؤقت يعني التجهيز لمواصلة الجريمة، مطالبة بإنهاء الحرب وعدم تكرارها.

خطة سلام

وكان ⁠مصدر ⁠مطلع كشف لوكالة رويترز اليوم الاثنين أن إيران والولايات المتحدة تلقتا ⁠خطة لإنهاء الأعمال القتالية ربما تدخل ⁠حيز التنفيذ اليوم وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف المصدر أن ‌باكستان أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على ⁠نهج من مرحلتين، ⁠ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.

وكشف المصدر أن مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات والإفراج عن أصولها، موضحا أن الخطة ستقود لوقف فوري لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز، ثم يتم التوصل لاتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوما.