نقل موقع أكسيوس الأمريكي -اليوم الاثنين- عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران تبحثان -إلى جانب وسطاء إقليميين- شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما، يمكن أن يمهد لإنهاء دائم للحرب، في إطار جهود أخيرة لتجنب تصعيد عسكري واسع.

وقالت أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية إن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الساعات الـ48 المقبلة لا تزال محدودة، لكنها تمثل الفرصة الأخيرة لمنع تصعيد قد يشمل ضربات واسعة على البنية التحتية المدنية في إيران، وهجوما إيرانيا يستهدف منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج.

وبحسب الموقع، فإن خطة عملياتية لشن حملة قصف أمريكية إسرائيلية واسعة على منشآت الطاقة الإيرانية أصبحت جاهزة للتنفيذ، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منح فرصة أخيرة للمسار الدبلوماسي بتمديد المهلة الممنوحة لإيران للتوصل إلى اتفاق.

اتفاق من مرحلتين

وكشفت المصادر أن المفاوضات تجري عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، إضافة إلى تبادل رسائل مباشرة بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأوضحت أن المقترح المطروح يقوم على مرحلتين، تبدأ أُولاهما بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يوما، ويتم التفاوض خلالها على اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، مع إمكانية تمديد الهدنة إذا احتاجت المحادثات إلى مزيد من الوقت.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، والتوصل إلى حل لمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر نقله خارج البلاد أو تخفيف نسبته، يُعدان من القضايا التي يُرجح حسمها في المرحلة النهائية من أي اتفاق.

لكنها لفتت إلى أن هاتين المسألتين تمثلان أهم أوراق التفاوض لدى إيران، وأن طهران لن تتخلى عنهما مقابل هدنة قصيرة فقط.

وقال مسؤول أمريكي إن إدارة ترمب قدمت لإيران عدة مقترحات في الأيام الأخيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يقبلوها حتى الآن، وفق أكسيوس.

وشددت المصادر على أن الوسطاء يعملون على إجراءات لبناء الثقة تشمل خطوات جزئية من إيران، مقابل ضمانات أمريكية بعدم استئناف القتال خلال فترة وقف إطلاق النار.

كما أبدى الوسطاء قلقا من أن أي هجوم أمريكي إسرائيلي على منشآت الطاقة الإيرانية قد يدفع طهران إلى رد انتقامي واسع يستهدف منشآت النفط والمياه في دول الخليج، مؤكدين أن الساعات الـ48 المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة لتجنب دمار واسع.

تمديد المهلة

وكان الرئيس الأمريكي قال إن بلاده تُجري "مفاوضات عميقة" مع إيران، معتبرا أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة في الثامنة مساء الثلاثاء.

لكنه حذر من أنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق، فستستهدف الولايات المتحدة بنى تحتية حيوية داخل إيران.

وكان ترمب قد مدد المهلة التي منحها لإيران للتفاوض بنحو 20 ساعة، محددا موعدا جديدا عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.