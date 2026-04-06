سوريا تعلن مخيم الهول منطقة عسكرية مغلقة

أعلنت السلطات السورية، مساء اليوم الاثنين، تحويل مخيم الهول ومحيطه بمحافظة الحسكة في شمال شرق البلاد إلى منطقة عسكرية مغلقة بشكل كامل.

وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية عن مديرية إعلام الحسكة إن الأمن الداخلي فرض حظرا تاما على محيط المخيم بعد إعلانه منطقة عسكرية مغلقة.

وسيتعرّض من يخالف هذه التعليمات لعقوبات صارمة تشمل التوقيف الفوري والإحالة إلى القضاء وصولا إلى عقوبات مشددة بالسجن، وفق مديرية إعلام الحسكة.

وفي فبراير/شباط الماضي تم إخلاء المخيم وتفكيكه عقب انتقال السيطرة عليه من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الحكومة السورية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويقع مخيم الهول قرب الحدود السورية العراقية، وأُنشئ أصلا لإيواء اللاجئين العراقيين بعد الاحتلال الأمريكي لبغداد عام 2003، ثم وقع عام 2014 تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد ذلك أصبح مخيم الهول يضم آلاف النساء والأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الذين نُقلوا -فيما بعد- إلى مخيم يقع قرب مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي.