سرب نحل يقتحم محرك طائرة أمريكية ويؤخر إقلاعها

في مشهد غير مألوف أشعل منصات التواصل، اضطر طاقم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى تأجيل إقلاعها من مطار شارلوت دوغلاس الدولي في ولاية كارولينا الشمالية بعد اكتشاف سرب ضخم من النحل داخل أحد محركاتها.

وكانت الطائرة تستعد للإقلاع، قبل أن يلتقط أحد الركاب مقطع فيديو من نافذته يُظهر النحل وهو يغطي جزءا من المحرك، في مشهد لافت سرعان ما انتشر على نطاق واسع، وتداولته وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب المعطيات، لم يكن النحل هذه المرة على معدات السحب كما في حوادث سابقة، بل تجمع داخل المحرك نفسه، مما أثار مخاوف تقنية جدية، إذ قد يؤدي تشغيل المحرك إلى شفط النحل إلى داخله، وهو ما يشكل خطرا على سلامة الرحلة ويؤدي في الوقت نفسه إلى القضاء على السرب بالكامل.

واستدعى الطاقم فرق الصيانة ومتخصصين للتعامل مع الموقف بحذر، حيث جرى إزالة النحل بطريقة آمنة دون إلحاق الضرر به أو بالمحرك.

وأدى هذا "الضيف غير المتوقع" إلى تأخير الرحلة لنحو ساعة واحدة، وهي مدة محدودة مقارنة بحوادث مشابهة سابقة.

وفي نهاية المطاف، أُزيل السرب بنجاح، واستأنفت الطائرة رحلتها إلى سان فرانسيسكو دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

ويُعد هذا النوع من الحوادث مألوفا نسبيا في ولاية كارولاينا الشمالية خلال فصل الربيع، حيث تنشط ظاهرة "أسراب النحل"، إذ تغادر الملكة مع جزء من الخلية بحثا عن مأوى جديد، وغالبا ما تنجذب إلى الأجسام المعدنية الدافئة أو المرتفعة، مثل أجنحة ومحركات الطائرات، مما يضع المسافرين أمام مفاجآت غير متوقعة.