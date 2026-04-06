أخبار|وسم|الولايات المتحدة الأمريكية

سرب نحل يقتحم محرك طائرة أمريكية ويؤخر إقلاعها

حفظ

epa12861037 An American Eagle passenger jet lands at San Francisco International Airport (SFO) as and Alaska Airlines and United Airlines passenger jets queue up for take-off in San Francisco, California, USA 2026. Airlines have warned of airfare price increases to soar due to the USA and Israel war on Iran and rising oil prices. United Airlines CEO Scott Kirby said that ticket prices will need to go up 20 percent to help cover the surging cost of jet fuel which is now up more than 70 percent since the start of the war. EPA/JOHN G. MABANGLO
طائرة للخطوط الجوية الأمريكية واجهت أزمة بسبب سرب نحل (وكالة الأنباء الأوروبية)
حسن خضري
Published On 6/4/2026
|
آخر تحديث: 10:37 (توقيت مكة)

في مشهد غير مألوف أشعل منصات التواصل، اضطر طاقم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى تأجيل إقلاعها من مطار شارلوت دوغلاس الدولي في ولاية كارولينا الشمالية بعد اكتشاف سرب ضخم من النحل داخل أحد محركاتها.

وكانت الطائرة تستعد للإقلاع، قبل أن يلتقط أحد الركاب مقطع فيديو من نافذته يُظهر النحل وهو يغطي جزءا من المحرك، في مشهد لافت سرعان ما انتشر على نطاق واسع، وتداولته وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب المعطيات، لم يكن النحل هذه المرة على معدات السحب كما في حوادث سابقة، بل تجمع داخل المحرك نفسه، مما أثار مخاوف تقنية جدية، إذ قد يؤدي تشغيل المحرك إلى شفط النحل إلى داخله، وهو ما يشكل خطرا على سلامة الرحلة ويؤدي في الوقت نفسه إلى القضاء على السرب بالكامل.

واستدعى الطاقم فرق الصيانة ومتخصصين للتعامل مع الموقف بحذر، حيث جرى إزالة النحل بطريقة آمنة دون إلحاق الضرر به أو بالمحرك.

وأدى هذا "الضيف غير المتوقع" إلى تأخير الرحلة لنحو ساعة واحدة، وهي مدة محدودة مقارنة بحوادث مشابهة سابقة.

وفي نهاية المطاف، أُزيل السرب بنجاح، واستأنفت الطائرة رحلتها إلى سان فرانسيسكو دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

ويُعد هذا النوع من الحوادث مألوفا نسبيا في ولاية كارولاينا الشمالية خلال فصل الربيع، حيث تنشط ظاهرة "أسراب النحل"، إذ تغادر الملكة مع جزء من الخلية بحثا عن مأوى جديد، وغالبا ما تنجذب إلى الأجسام المعدنية الدافئة أو المرتفعة، مثل أجنحة ومحركات الطائرات، مما يضع المسافرين أمام مفاجآت غير متوقعة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان