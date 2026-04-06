دول خليجية تتصدى لموجة صواريخ ومسيّرات إيرانية

أعلنت دول خليجية تعرُّضها لموجة جديدة من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات، وذلك في اليوم الـ38 للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها في لبنان والعراق واليمن من جهة أخرى.

الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية -في بيانين اليوم الاثنين- أن دفاعاتها تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية مع هذه الهجمات.

وجاءت هذه الهجمات بعد أن كانت الإمارات أعلنت -أمس الأحد- أنها تعاملت مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوّال و50 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن فرق الاستجابة للطوارئ تمكنت من السيطرة على حريق في ميناء خورفكان جرّاء سقوط شظايا اعتراض الأحد، قال إنها أسفرت إصابة 4 أشخاص من الجنسية النيبالية والباكستانية.

الكويت

أفاد الجيش الكويتي -في ثلاثة بيانات- أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، موضحا أن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، وداعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ومساء الأحد، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 9 صواريخ باليستية، و4 صواريخ جوالة، و31 طائرةً مسيّرةً.

وأضاف أن الهجمات أسفرت عن استهداف محطتين للطاقة الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعددٍ من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وأحد مباني مجمع الوزارات، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق متفرقة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

هجمات في قطر والسعودية والبحرين

في الساعات الماضية، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض الدولة لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة، وصاروخيْ كروز من إيران، مؤكدة أن قواتها المسلحة نجحت في التصدي لجميعها.

ومن جهته، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية -أمس الأحد- باعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز.

أما في البحرين فقد ذكر مركز الاتصال الوطني -مساء الأحد- أن قوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت التي استهدفها العدوان الإيراني، دون وقوع إصابات.

وأعلنت السلطات في المنامة أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره -منذ بدء الاعتداءات الإيرانية- 188 صاروخًا و466 طائرة مسيرة، فيما تُواصل منظومات الدفاع الجوي جاهزيتها لحماية أمن وسلامة المملكة.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بأنها قواعد ومصالح أمريكية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.