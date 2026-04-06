بن غفير يقتحم الأقصى تزامنا مع استمرار إغلاقه في وجه المصلين لليوم الـ38

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي "اليميني المتطرف" إيتمار بن غفير، مساء الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال إغلاق المسجد أمام المصلين لليوم الـ38 على التوالي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، بأن بن غفير اقتحم باحات المسجد -للمرة الـ15 منذ توليه منصبه عام 2023- عبر باب المغاربة وصولًا إلى باب السلسلة.

من جانبها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هذه الخطوة، واصفة إياها بـ"الإجراء الخطير الذي يمس بالقداسة الدينية والروحية للمسجد في ظل غياب المصلين". وأكدت الوزارة أن ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف، عبر اقتحامات وزرائها، يمثل "جريمة نكراء واعتداءً سافرًا على المقدسات الإسلامية".

بدوره، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الرحمن شديد، إن اقتحام بن غفير للأقصى في ظل استمرار إغلاقه أمام المسلمين لأكثر من شهر، يمثل "إمعانًا في صلف الاحتلال ومساعيه للنيل من حرمة المسجد، وفرض واقع التهويد والسيادة الكاملة عليه".

وأضاف شديد أن هذا السلوك يعكس "نهجا احتلاليا منظما هو الأخطر بحق الأقصى، يهدف لتفريغه وتركه فريسة لاقتحامات المستوطنين".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تغلق إسرائيل كنيسة القيامة والمسجد الأقصى بدعوى منع التجمعات أثناء التوترات الإقليمية، وسط الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، والرد الإيراني عليها، ومع اتساع نطاقها لتشمل لبنان في 2 مارس/آذار الماضي.

لكن الشرطة الإسرائيلية أعلنت الاثنين الماضي السماح بـصلاة محدودة في كنيسة القيامة فقط، بعد انتقادات دولية صدرت عن دول أوروبية إثر منعها وصول بطريرك القدس اللاتيني الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو إلى الكنيسة للاحتفال بأحد الشعانين.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف اعتداءاتها لتهويد مدينة القدس المحتلة، بما فيها من أماكن مقدسة مسيحية وإسلامية، وتعمل على طمس هويتها العربية.