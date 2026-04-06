الكرملين: المنطقة مشتعلة والعواقب سلبية للغاية

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "أن المنطقة بأكملها مشتعلة بشكل أساسي، فالتوترات في المنطقة تتصاعد وتستمر في التصاعد".

واعتبر المسؤول الروسي أن "هذه كلها عواقب خطيرة وسلبية للغاية للعدوان الذي شُنّ على إيران، فلقد اتسعت رقعة هذا الصراع، ونحن الآن ندرك جميعا العواقب التي نواجهها، بما في ذلك عواقب سلبية للغاية على الاقتصاد العالمي".

وأوضح أن موسكو "اطلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لطهران بشأن مضيق هرمز، لكنها تفضل عدم التعليق عليها".

أنابيب الغاز

وفي تعليقه على الوضع المحيط بخطوط أنابيب الغاز قال بيسكوف "روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن البنية التحتية" مشيرا إلى أن "أجزاء من خطي أنابيب التيار التركي، والتيار الأزرق تعرضت لهجمات متكررة من قبل نظام كييف، وأن الوضع خطير للغاية".

وتابع: "نعلم أنه لا يوجد دليل موثوق به حتى الآن على من يمكن أن يكون وراء محاولات الهجمات على الأراضي الأوروبية ضد هذا الشريان الحيوي للطاقة -خط أنابيب الغاز في صربيا- الذي يعمل حاليا تحت ضغط شديد. وموسكو تأمل أن تكون أنقرة قد أبلغت زيلينسكي بأن الهجمات على خطي أنابيب الغاز التيار التركي والتيار الأزرق غير مقبولة".

التفاوض مع أوكرانيا

وبشأن المفاوضات مع أوكرانيا المعلقة حاليا قال المسؤول الروسي "إن عقد اجتماع ثلاثي الأطراف أمر صعب، نظرا لانشغال الولايات المتحدة بالعديد من القضايا الأخرى".

وقال بيسكوف للصحفيين "بالنسبة لعملية التفاوض، نعم، فهي معلقة حاليا. لدى الأمريكيين الكثير من الأمور الأخرى التي يتعين عليهم القيام بها، ومن الصعب الآن الاجتماع في إطار ثلاثي".

وتابع "يواصل الأوكرانيون محادثاتهم مع الأمريكيين، ونحن أيضا نواصل تبادل المعلومات مع الأمريكيين من خلال القنوات المتاحة لدينا".