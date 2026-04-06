الكرملين يرفض التعليق على تصريحات ترمب بشأن مضيق هرمز

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الحرب على إيران تتسع رقعتها ‌الجغرافية وتتفاقم آثارها الاقتصادية، مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تشتعل بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وردّا على سؤال صحفيين عن تعليقه على تصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن مضيق هرمز، قال بيسكوف إن روسيا اطلعت عليها، ولا تفضل التعليق عليها مباشرة.

وأضاف "نلاحظ أن مستوى التوتر في المنطقة يتصاعد ويتفاقم. في الواقع، المنطقة بأكملها تشتعل، كل هذه عواقب وخيمة وسلبية للعدوان على إيران".

وتابع بيسكوف "اتسعت رقعة هذا الصراع، كلنا ندرك عواقبه، بما في ذلك تبعاته الوخيمة على الاقتصاد العالمي".

وكان الرئيس الأمريكي قد توعد، أمس الأحد، في منشور يعج بالألفاظ النابية على منصة "تروث سوشيال"، بقصف محطات كهرباء وجسور في إيران، غدا الثلاثاء، إذا لم تفتح مضيق هرمز.

من جهة أخرى، عبَّرت روسيا في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عقب محادثة بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، عن أملها في أن تثمر الجهود الرامية ‌إلى تهدئة حرب إيران.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة يمكنها الإسهام في ذلك من خلال "التخلي عن لغة الإنذارات النهائية وإعادة الوضع إلى مسار التفاوض".

وأضاف البيان أن الجانبين "دعَوَا إلى بذل جهود لتجنب أي إجراءات -بما في ذلك ‌في مجلس الأمن الدولي– من شأنها أن تقوّض الفرص المتبقية لدفع الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة".

وأوضح البيان أن روسيا تدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد "من أجل إعادة الوضع في الشرق الأوسط إلى طبيعته على المدى الطويل وبصفة مستدامة".

كما أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أمس الأحد، أكد فيها استعداد الصين لمواصلة العمل مع روسيا في مجلس الأمن الدولي لتخفيف التوترات بالشرق الأوسط، وقال إن الحل الجذري لمشكلة الشحن في مضيق هرمز هو "وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".