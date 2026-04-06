أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن تعرض مقرات تابعة لها لاستهداف جوي متزامن في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

ووفقا للبيان الصادر عن الهيئة، فقد تركزت الضربات الجوية على مقري استخبارات اللواء 25 في نينوى واللواء 52 في صلاح الدين.

ووصف الحشد العملية بأنها "عدوان جوي صهيوني أمريكي"، مؤكدا أن الضربات نفذت بشكل متزامن ضد الموقعين المذكورين.

توترات أمنية في كردستان

وفي سياق متصل، شهدت مدينة أربيل في إقليم كردستان، ليلة أمس، نشاطا عسكريا مكثفا، إذ تمكنت منظومات الدفاع الجوي من إسقاط 7 طائرات مسيرة انتحارية مجهولة الهوية قبل وصولها إلى أهدافها داخل المدينة.

ولم تكشف المصادر الرسمية حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن إطلاق هذه المسيرات، أو ما إذا كان سقوط حطامها قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.

يأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من تعرض "مخيم آزادي" التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة "كوي سنجق" بأربيل لهجوم بصاروخ وطائرة مسيرة يوم الأحد.

وأفادت التقارير بأن الهجوم الذي استهدف المخيم -حيث تقطن عائلات أعضاء الحزب- لم يسفر عن وقوع إصابات، وسط صمت رسمي من سلطات الإقليم حول الحادثة.

استهداف قاعدة فكتوريا

وفي سياق متصل، أعلنت فصائل عراقية تنتمي لما يُعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدة "فكتوريا" العسكرية الملحقة بمطار بغداد الدولي بطائرات مسيرة، مساء الأحد.

وبحسب ما تداولته منصات تابعة للفصائل عبر تطبيق "تليغرام"، فقد نُشرت مقاطع مصورة تُظهر ما قيل إنه "تصاعد لألسنة النيران" من داخل القاعدة نتيجة الهجوم.

وأكدت تلك المنصات أن العملية نفذت باستخدام طيران مسير استهدف مواقع حيوية داخل القاعدة التي تضم قوات أمريكية.

وحتى هذه اللحظة، يسود صمت رسمي من الجانبين العراقي والأمريكي، حيث لم تصدر أي بيانات تؤكد أو تنفي وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الاستهداف.

وترتبط هذه التطورات الميدانية بالحرب المباشرة التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، وهي الحرب التي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى في الجانب الإيراني.

وترد طهران عبر إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف ما تسميه "المصالح الأمريكية" في دول عربية، وهو ما تسبب في أضرار بالغة بالأعيان المدنية وأثار تنديداً واسعاً من الدول المتضررة.