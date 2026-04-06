10 مصابين وإحراق منزلين ومركبات باعتداءات للمستوطنين في نابلس

أُصيب 10 فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، إثر هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على بلدتين جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أضرموا خلاله النار في 11 مركبة ومنزلين، في حين شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات مداهمة واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة.

وقال رئيس مجلس قروي بلدة اللبن الشرقية، يعقوب عويس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت تجمعا بدويا شمالي البلدة، واعتدت على الفلسطينيين مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم اثنان نُقلا للمستشفى.

وأضاف عويس أن المستوطنين أحرقوا أيضا نحو 10 مركبات ومنزلين، أحدهما بشكل كامل في البلدة ذاتها. وحاولوا سرقة رؤوس أغنام من المنطقة.

وفي هجوم منفصل، اقتحم مستوطنون بلدة قصرة، وأضرموا النار في مركبة فلسطينية، قبل أن تندلع مواجهات مع عشرات الشبان الذين تصدوا لهم وأجبروهم على المغادرة، وفق الناشط في مقاومة الاستيطان عبد الدايم الوادي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تستهدف القرى والتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات، وتشمل القتل والإصابة والاعتقال والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

مداهمات واعتقالات

وبالتزامن مع اعتداءات المستوطنين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جميع مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بسواتر ترابية، وأطلقت قنابل الغاز والصوت داخل البلدة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا" عن مصادر محلية أوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد قعدان (الجزائري)، بعد مداهمة منزله في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم أيضا شابين من محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مؤمن عفانة (23 عاما) بعد أن دهمت منزله في حي المصيون بمدينة رام الله.

إعلان

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله واعتقلت الشاب محمد فرج زيبار (30 عاما) بعد أن دهمت منزله وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت 4 أطفال في جبل الطويل بمدينة البيرة لساعات قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 1140 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وسط تحذيرات دولية من احتمال تصعيد إضافي في المنطقة.