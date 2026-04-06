مقتل مسعفَين لبنانيين باستهداف إسرائيلي مباشر وإحصاء دولي لضحايا الكادر الطبي

قال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة إن "العدو الإسرائيلي" استهدف بشكل مباشر فريقا من المسعفين في الهيئة الصحية الإسلامية مساء أمس الأحد في بلدة حاريص قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى "استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح خطرة".

وتابع المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية أن وزارة الصحة العامة تجدد شجب واستنكار الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على القطاع الصحي في لبنان، التي تؤكد أن العدو الإسرائيلي يرفض الالتزام بما ينص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لجهة حماية العاملين الصحيين في أماكن النزاع.

وأكد أن الوزارة "مستمرة في جهودها لرفع دعاوى أمام المحاكم الدولية في هذا المجال، مع توجيه التحية الخالصة للشهداء الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الخدمة الإنسانية".

الصحة العالمية: مقتل 53 من الكوادر الطبية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 92 هجوما إسرائيليا استهدفت مرافق صحية في لبنان منذ 28 فبراير/شباط، أسفرت عن 53 قتيلا و137 جريحا.

وجاء ذلك في تدوينة لمدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، موضحا أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مرافق صحية ومعدات وكوادر طبية ومستودعات أدوية في لبنان.

وشدد على أن هذه الأعمال لا يمكن أن تصبح الوضع الطبيعي الجديد للبنان، لافتا إلى ضرورة أن يؤكد العالم بشكل قاطع أن حماية الخدمات الصحية واجب عالمي ومسؤولية إنسانية جماعية.

وختم تدوينته قائلا: "مع توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في لبنان، أدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى حماية المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى. الرعاية الصحية ليست هدفا".

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي عن مقتل 1461 شخصا وإصابة 4430 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا للسلطات اللبنانية.