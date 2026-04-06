الدوحة تبحث مع شركائها الدوليين استمرار العدوان الإيراني على قطر

بحثت دولة قطر، اليوم الاثنين، مع شركاء دوليين تطورات الأوضاع في المنطقة وأثر استمرار العدوان الإيراني على قطر وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالات هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة واستمرار العدوان الإيراني على دولة قطر.

وتبادل الشيخ تميم وجهات النظر مع ماكرون وسانشيز حول تأثيرات التصعيد في إمدادات الطاقة العالمية، وأهمية تعزيز الجهود الدولية لضمان استقرارها واستمرار تدفقها.

وأكد ماكرون وسانشيز دعم بلادهما ووقوفهما إلى جانب دولة قطر، وثمّنا مواقف الدوحة الداعية إلى التهدئة.

إدانة قطرية

على صعيد متصل، أدان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاعتداءات الإيرانية على قطر ودول المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الاتصال الذي تلقاه من عراقجي أن هذا التصعيد اتجاه دول نأت بنفسها عن الحرب يمثل عبثا بأمن المنطقة واستهتارا باستقرارها.

كما شدد وزير الخارجية القطري على أن استهداف البنية التحتية المدنية ومقدرات الشعوب يعد سلوكا مرفوضا ومدانا من أي طرف وتحت أي ظرف، مطالبا باحترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف وتجنيب الشعوب تبعات النزاعات.

وأكد أن الحل الدبلوماسي الشامل والدائم يظل الخيار الوحيد لتسوية الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

مباحثات قطرية أردنية

على صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة القطرية الدوحة، واستعرضا تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

إعلان

وأكد وزير الخارجية القطري ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.