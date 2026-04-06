سوريا تعتقل شخصين متورطين في الاعتداء على سفارة الإمارات والشرع يهاتف بن زايد

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط شخصين على خلفية حادثة الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية بالعاصمة دمشق الخميس الماضي، وذلك بالتزامن مع إجراء الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلاله عمق العلاقات بين البلدين.

وذكرت الداخلية السورية -في بيان- أنها ألقت القبض على شخصين ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية، مؤكدة أنها باشرت فورا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقا للأصول المتبعة.

وشددت على أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية يعد خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنها ستبقى يقظة وحازمة في حماية هذه البعثات وضمان احترام الأعراف الدبلوماسية.

ولاقت الحادثة تنديدا من قبل عدد من الدول العربية التي شددت على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية، امتثالا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الشرع وبن زايد

في السياق، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة السورية إن الاتصال بين الرئيسين تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مشيرة إلى أن الشرع أكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مبديا حرص سوريا على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

وقالت الرئاسة إن الجانبين بحثا تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاسات التصعيد على أمن واستقرار الدول العربية.

وفقا للرئاسة السورية، أدان الشرع "الاعتداءات الإيرانية" التي تستهدف بعض الدول العربية، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.

والخميس الماضي، نظم سوريون تجمعا أمام مقر السفارة الإماراتية في دمشق، طالبوا خلاله بالإفراج عن القيادي السوري عصام بويضاني، مدعين أن السلطات الإماراتية تحتجزه، دون صدور تعليق رسمي من أبو ظبي بشأن تلك الادعاءات، بينما تخللت المظاهرة اعتداءات على مقر السفارة.

إعلان

وبويضاني هو أحد قيادات فصائل الثوار السوريين المسلحة التي دخلت العاصمة دمشق أواخر 2024 وأطاحت بنظام بشار الأسد.